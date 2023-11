Rennes ‍: Maurice est un traître, Genesio l’a grillé

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Conforté à son poste d’entraîneur à Rennes, Bruno Genesio n’est pas rassuré pour autant. L’entraîneur rennais se sait menacé par son directeur sportif Florian Maurice, loin d’être honnête sur ses réelles intentions.

Avec 12 points en autant de journées, et seulement deux victoires enregistrées, Rennes ferait mieux de regarder dans son rétroviseur. Alors que les Rouge et Noir visent les places européennes, le barragiste Lorient n’est qu’à une petite longueur derrière. Dans ce contexte, Bruno Genesio n’échappe pas aux doutes sur son avenir. Une incertitude rapidement dissipée puisque la direction rennaise reste confiante pour son entraîneur. Du moins pour le moment. Car selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, tout pourrait basculer d’ici la trêve hivernale.

#SRFC



🎙️@MohamedTERParis : “Maurice et Genesio sont censés être amis. Ce qui se passe à Rennes, c’est un vrai gâchis. Genesio n’a jamais été en danger mais la donne va changer dans les semaines à venir !” 🤔



🔴Intégralité du space icihttps://t.co/TpCV2WzFSP@SorarePem — Farid Rouas (@FaridRouas) November 17, 2023

« S’il n’a jamais été en danger jusqu’à présent, la donne va changer dans les semaines à venir, a prévenu le spécialiste lors d’un space du journaliste Farid Rouas. Moi, je ne garantis pas que Bruno Genesio sera entraîneur du Stade Rennais jusqu’à la fin de saison. S’il n’inverse pas la tendance sur le plan sportif avant Noël, je ne vois pas comment il pourrait être maintenu à la reprise en janvier 2024. (…) Pourquoi ils n’ont pas envisagé un licenciement plus tôt ? Déjà parce que ça coûte cher, 4,7 millions d'euros si j’ai bonne mémoire, mais aussi parce que cet effectif est construit pour lui. » Autre paramètre inquiétant, le technicien a appris la trahison de son directeur sportif.

Maurice prépare un sale coup

« Flo Maurice a fait quelque chose qu’il n’aurait jamais dû faire en s’entretenant avec certaines personnes à l’intérieur et à l’extérieur du club en leur disant qu’il souhaitait changer d’entraîneur à la fin de saison, que c’était une fin de cycle tout simplement, a révélé Mohamed Toubache-Ter. Et ça Bruno Genesio l’a appris à la fin du mercato. Quand un directeur technique qui est censé être ton ami fait ça derrière ton dos, ça crée des crispations. (…) Il avait déjà une idée pour l’entraîneur qui le remplacerait. Je ne peux pas donner le nom mais c’est un entraîneur de Ligue 1 très apprécié et très reconnu du championnat français actuel. » Pas sûr que Bruno Genesio attende sagement son éviction.