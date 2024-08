Rennes ‍: Mathis Lambourde condamné à 2 ans de prison

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

En juin dernier, le jeune espoir rennais Mathis Lambourde percutait mortellement à trottinette une femme en centre-ville. Son procès vient de s'achever avec une peine de prison à la clé.

Le 18 juin 2024, les vies de Mathis Lambourde et de Stéphanie Cadeau ont basculé dans le centre-ville de Rennes. Alors qu'elle marchait sur une voie piétonne de la capitale bretonne, la mère de famille de 51 ans a été percutée par le jeune joueur du Stade Rennais. Lambourde circulait en trottinette électrique à vive allure et il avait voulu dépasser la victime qui était de dos avant un choc involontaire. Stéphanie Cadeau était finalement décédée 6 jours plus tard au CHU de Rennes. Rapidement placé en garde à vue, Mathis Lambourde était jugé ce vendredi par le tribunal judiciaire de Rennes. Il était poursuivi pour « homicide involontaire et conduite d'une trottinette sans assurance ». Il a été reconnu coupable de ces faits et condamné à 2 ans de prison avec sursis.

Trottinette débridée et conduite inadaptée

Ouest-France a relaté les principaux faits du procès. La conduite du jeune homme de 18 ans a été pointée du doigt. Il roulait à vive allure sur une portion où il faut rouler au pas avec une trottinette électrique. Lambourde roulait sur l'engin emprunté à son père en compagnie d'un ami. Pour ne rien arranger, les enquêteurs ont constaté que la trottinette avait été débridée illégalement. Elle pouvait atteindre jusqu'à 47 km/h. Mathis Lambourde a nié avoir roulé aussi vite, indiquant être à 25 km/h au moment de l'accident. L'enquête n'a pas pu démontrer qu'il avait atteint les 47km/h mais 25 km/h constitue déjà une vitesse trop importante sur une voie piétonne.

🚨 Mathis Lambourde condamné à deux ans de prison avec sursis.



Le jeune joueur rennais de 18 ans a exprimé ses regrets auprès de la famille de Stéphanie Cadeau. « Je regrette d’avoir emprunté ce passage piéton. La mort de madame Cadeau me trotte dans la tête matin, midi et soir. Je m’excuse profondément et je voulais le dire à vive voix à la famille », a t-il indiqué à la barre. Des excuses pas totalement acceptées par la sœur de la défunte, qui a préféré insister sur le comportement irresponsable de Mathis Lambourde. Condamné à 2 ans de prison avec sursis, le joueur entache déjà son début de carrière et portera ce poids sur sa conscience jusqu'à la fin de ses jours.