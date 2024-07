Un joueur du Stade Rennais en garde à vue après un accident mortel

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Accusé d'avoir percuté en trottinette une piétonne, laquelle est décédée, un joueur du Stade Rennais a été placé ce mercredi soir en garde à vue.

Le 18 juin dernier, alors qu'elle se promenait dans une voie piétonne de Rennes, une femme de 51 ans avait été projeté violemment au sol par une trottinette sur laquelle avait pris place deux jeunes garçons. Aussitôt transportée au CHU de Rennes, la victime est malheureusement décédée un peu moins d'une semaine plus tard. Sur la trottinette se trouvaient un jeune joueur du Stade Rennais, majeur, ainsi qu'un jeune mineur du centre de formation du club breton. Les deux hommes avaient été contrôlés négatifs à l'alcool et au stupéfiant. Ce mercredi, Ouest-France annonce que le joueur du Stade Rennais, dont le nom n'a pas été révélé à ce stade de l'enquête, et qui pilotait le véhicule, a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour homicide involontaire.

Garde à vue et présentation devant un juge pour le joueur rennais

Le Procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, a précisé à l'Agence France Presse que le footballeur rennais sera présenté jeudi au juge d'instruction en charge de ce dramatique dossier. « Il est ravagé par ce qui s’est passé et pense que sa carrière est finie », avait confié un proche du footballeur en question dans le quotidien régional après l'accident. Pour l'instant, le club n'a pas souhaité faire des commentaires sur ce drame, laissant les enquêteurs et la justice faire leur travail afin de connaître les circonstances précises de cet accident qui a coûté la vie à une piétonne.