Rennes ‍: Mandanda gardien à 40 ans, c'est quasi signé ‍!

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Le contrat de Steve Mandanda à Rennes expire en juin prochain. A 38 ans, on pourrait penser que l'ex-international français raccroche les gants. Mais, cela n'en prend pas le chemin car une prolongation d'un an est sur le point d'être conclue.

Les années qui défilent ne semblent pas dégoûter Steve Mandanda du football. L'ancien portier de l'OM arpente toujours les pelouses françaises malgré ses 38 ans et ses 520 matchs de Ligue 1 en carrière. En effet, l'ex-international français va poursuivre l'aventure rennaise la saison prochaine selon les informations de L'Equipe. En fin de contrat en juin prochain, Mandanda négocie actuellement une prolongation d'un an avec le Stade Rennais. Selon le quotidien régional Ouest-France, l'opération va aboutir très prochainement et Steve Mandanda sera dans l'effectif breton lors de la saison 2024-2025.

Mandanda, titulaire en L1 jusqu'à 40 ans ?

Si cela aboutissait, Steve Mandanda pourrait jouer à 40 ans en Ligue 1 à partir de mars 2025. Une belle performance mais aussi une interrogation pour les supporters rennais. Alors que leur club est à la peine cette saison, le niveau de Mandanda n'est pas satisfaisant. L'ancien marseillais a pris des buts un peu trop facilement par moments, pas aidé il est vrai par une défense rennaise en difficulté. Il sera intéressant d'observer si le Stade Rennais va quand même recruter un gardien cet été.

🔴 Info RMC Sport - Le Stade Rennais envisage de prolonger le contrat de Steve Mandandahttps://t.co/bXzOmdAHtX pic.twitter.com/oTXKgAkhSz — RMC Sport (@RMCsport) January 5, 2024

En effet, pour le moment, Steve Mandanda est titulaire dans les cages devant Gauthier Gallon. Mandanda n'est pas encore menacé par l'ancien troyen, lequel joue contre Guingamp en coupe de France ce dimanche. Mais, il sera important pour Rennes de préparer l'avenir au poste de gardien. Rien ne dit que Steve Mandanda jouera numéro 1 la saison prochaine et sa prolongation peut cacher une transition en douceur dans les buts, Mandanda accompagnant peut-être le nouveau titulaire. En tout cas, quel que soit le choix des Rennais, on ne peut que féliciter la longévité de Steve Mandanda. Un gardien discret et humble qui a su traverser les années tout en marquant l'Histoire du football français à sa manière.