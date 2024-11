Rennes ‍: Julien Stéphan viré, une finale Rudi Garcia-Igor Tudor ‍?

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la lourde défaite du Stade Rennais à Auxerre, l'entraîneur du club breton devrait être remplacé. Deux noms reviennent de plus en plus du côté de Rennes.

S'exprimant juste après la déroute rennaise à l'Abbé-Deschamps, Frederic Massara, le directeur sportif de l'équipe bretonne, avait été très clair, l'heure était probablement aux décisions radicales du côté du Roazhon Park. « En ce moment, il y a un sentiment de grande déception et on doit tous assumer, et moi en premier. On doit se poser tous dans la réflexion. Si Julien Stéphan sera là contre Toulouse ? Franchement, on ne doit pas penser à Toulouse…. », avait expliqué le dirigeant. Mais visiblement, les choses s'accélèrent puisque plusieurs sources confirment que Rudi Garcia pourrait rapidement débarquer en Bretagne. Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais a déjà travaillé avec l'entraîneur français du côté de l'AS Rome. Cependant, l'ancien coach de l'OL, l'OM ou bien encore Lille n'est pas le seul en lice, précise L'Equipe.

Julien Stéphan c'est bientôt fini

Parti de l'Olympique de Marseille dans les conditions que l'on sait, Igor Tudor serait également sur les tablettes des dirigeants de Rennes, même si ce dernier ne semble pas réellement être tenté par un retour en Ligue 1. Derrière ces deux pistes, les noms de Patrick Vieira et Niko Kovac sont par ailleurs cités, sans que cela semble très sérieux. Une décision sera probablement très vite prise puisque Rennes reçoit Toulouse dimanche prochain au Roazhon Park. Un match qui oppose l'actuel 13e de Ligue 1, Rennes, au 12e, Toulouse, sachant que la formation bretonne n'a que deux points d'avance sur Le Havre, avant-dernier et relégable.