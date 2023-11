Rennes ‍: Genesio viré, la 3e fortune de France va trancher

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Bruno Genesio n'a pas reçu l'appui attendu de ses dirigeants après la dernière défaite face à l'OL. Un coup de balai est toujours possible, mais le propriétaire du club va devoir trancher et mettre la main à la poche de toute façon.

La trêve internationale va être plus agitée que prévue au Stade Rennais. Malgré un bon parcours en Coupe d’Europe, rien ne va en championnat. Le club breton paye un mercato décevant, et une confiance exagérée en ses jeunes joueurs qui ne parviennent pas à garder leurs nerfs, en témoigne les expulsions qui se multiplient ces dernières semaines. Résultat, avec seulement deux victoires en championnat, Rennes se retrouve dans le ventre mou, à une place indigne des ambitions d’un club qui n’est pas encore en capacité de retenir ses éléments les plus prometteurs, comme Jérémy Doku récemment, mais qui mise gros pour se renforcer chaque été. Malgré l’appui de son directeur sportif Florian Maurice, Bruno Genesio a perdu la main sur ce début de saison, et il pourrait le payer dans les prochains jours.

Bruno Genesio toujours pas confirmé dans ses fonctions !

🏁 Rapidement réduit à 10, le Stade Rennais s'incline face à Lyon. #SRFCOL 0-1 pic.twitter.com/siWDgYAdtb — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 12, 2023

La reprise de l’entrainement est prévue pour mercredi pour les joueurs qui ne sont pas sollicités par leur sélection, et à priori l’entraineur passé par l’OL sera bien présent. Mais selon L’Equipe, sa présence le 26 novembre prochain pour le match face à Reims n’est pas garantie. Bruno Genesio sait très bien que son poste ne tient plus qu’à un fil, et la défaite face à Lyon à domicile, dans un scénario certes défavorable, ne parle pas en sa faveur. Ces deux derniers jours, le club breton se penche sur le problème, et n’a pas communiqué, ni positivement ni négativement, sur un sujet important. L’avis de la famille Pinault, propriétaire du club, pourrait même être décisif, s’il y a une possibilité d’amélioration entrevue ou non. François Pinault et son fils, François-Henri, qui possèdent la 3e fortune de France en 2023 selon Forbes, devraient avoir le dernier mot, avec des conséquences diverses. Soit Bruno Genesio, prolongé jusqu’en 2025 récemment, est limogé avec les indemnités qui vont avec et le changement de politique avec un nouvel entraineur. Soit il est conforté avec un mercato qui sera destiné à obtenir des renforts d’expérience en défense et en attaque, les deux points faibles du club breton à l’heure actuelle.