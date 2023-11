Rennes ‍: François Pinault se pose des questions

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Actuel huitième du classement de Ligue 1, le Stade Rennais a bien du mal à atteindre le niveau attendu. Le propriétaire du club breton se pose des questions.

Compte tenu de son emploi du temps serré, François Pinault ne peut être quotidiennement auprès du Stade Rennais, dont il est le propriétaire. Mais le milliardaire français était bien là dimanche pour assister au match contre Strasbourg, et il n’a pas attendu la fin de la rencontre pour partir, visiblement lassé du scénario, alors que trois jours avant son équipe avait remporté une victoire probante à Athènes.

Avec seulement deux succès depuis le début de la saison de Ligue 1, l’équipe dirigée par Bruno Génésio déçoit son propriétaire, mais également des supporters qui attendent mieux d’un tel effectif. A l’heure qu’il est, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’est pas menacé, pas plus que Florian Maurice, mais François Pinault se pose tout de même des questions sur les investissements réalisés durant le dernier marché des transferts.

Rennes n'est pas en crise, mais...

🏁 C'est terminé.



Les Rouge et Noir concèdent le nul face à Strasbourg.#SRFCRCSA 1-1 pic.twitter.com/fSIJpv0549 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 29, 2023

Dans L’Equipe, Johan Rigaud affirme que si le propriétaire du Stade Rennais est vraiment déçu, mais ne veut pas encore tout faire voler en éclat. « S’il garde confiance dans le trio Cloarec-Maurice-Genesio, le mercato lui aurait laissé quelques interrogations, parce qu’il aurait pu (ou dû ?) être plus ambitieux, notamment derrière et devant », précise le journaliste. Durant le récent mercato, le Stade Rennais a fait signer Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Fabien Rieder ou bien encore Nemanja Matic, mais a tout de même perdu Jérémy Doku, Lovro Majer ou bien encore Lesley Ugochukwu. Et pour l'instant, ces renforts n'ont pas été à la hauteur des attentes, même s'il faut aussi rappeler que Rennes a joué jusqu'à récemment sans Martin Terrier, ce qui n'est pas rien. Le retour à 100% de sa forme de l'ancien Lillois pourrait permettre à Bruno Génésio d'avoir du sang neuf avant même le mercato d'hiver.