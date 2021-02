Rennes : Camavinga et Stéphan, Riolo tire dans le tas

Dans : Rennes.

Incapable de gagner le moindre match depuis plus d’un mois, le Stade Rennais traverse une véritable crise de résultats.

Encensé la saison dernière, Julien Stéphan est sous le feu des critiques, au même titre que plusieurs joueurs clés de l’effectif rennais comme Eduardo Camavinga ou encore Steven Nzonzi. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo est revenu en longueur sur la situation chaotique de Rennes. Régulièrement critique à l’égard de l’entraîneur Julien Stéphan, le polémiste a remis une pièce dans la machine en tapant sur le fils de Guy Stéphan. Au sujet d’Eduardo Camavinga à côté de ses pompes depuis plusieurs semaines, Daniel Riolo dédouane cependant l’entraîneur de Rennes…

« Il apparaît clairement que le groupe a du mal avec l’entraîneur (Julien Stéphan). Je ne reviendrais pas sur le caractère sportif, car c’est le meilleur de France (ironie). Sur cet entraîneur, je suis emmerdé car parfois, il ne faut pas changer ses idées. Mais même moi, il peut m’arriver de céder à la pression populaire et à la pression des résultats. Je lui ai toujours gardé ce surnom très ironique de « génie breton » mais néanmoins à un moment, j’ai voulu voir chez lui quelques qualités. Celles-ci se sont vite estompées car sa personnalité a repris le dessus, sa personnalité c’est celle d’un homme qui a un boulard surdimensionné. Dans le vestiaire, il y a de grosses tensions. La façon dont il a traité un joueur comme Grenier n’est pas passée. La gestion de Camavinga, je ne vais pas lui reprocher à lui car c’est un mal Français : on a la star et à en écouter certains il avait déjà acheté son appartement à Madrid. Le pauvre ne met plus un pied devant l’autre en ce moment, Nzonzi c’est la même chose » a lâché Daniel Riolo, sérieusement préoccupé par la situation du Stade Rennais…