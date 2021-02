Rennes : Pierre Ménès demande la tête de Julien Stéphan

Dans : Rennes.

Après la défaite du Stade Rennais face à l'AS Saint-Etienne, l'entraîneur du club breton se fait secouer. Pour Pierre Ménès, Julien Stéphan doit désormais rendre des comptes.

Informés des défaites de l’OL et du nul de Monaco, les joueurs rennais avaient l’occasion de reprendre du terrain sur le podium en cas de victoire face aux Verts dimanche au Roazhon Park. Mais la bouillie de football livrée par Damien Da Silva et ses coéquipiers a permis à l’ASSE de repartir de Bretagne avec les trois points de la victoire. Pour Pierre Ménès, si les joueurs sont évidemment responsables de cette défaite, qui place Rennes à 11 points de l’AS Monaco au classement, Julien Stéphan est lui coupable des événements de cette saison. Le consultant de Canal+ estime que l’entraîneur doit faire face à ses responsabilités et elles sont nombreuses si l’on en croit Pierre Ménès.

Sur son blog, ce dernier n’est pas loin de réclamer le départ de Julien Stéphan dont il pointe les erreurs. « Que dire de la prestation rennaise ? Cela fait pas mal de temps que j’avertis les supporters rennais - et les autres d’ailleurs - du souci de voir un Stéphan plénipotentiaire dans ce club. Trop de choses pas normales se sont passées à Rennes, qui vont de la longue mise à l’écart de Grenier à l’exil forcé de Raphinha en passant par le recrutement raté et le départ de Niang, expédié en Arabie Saoudite à 26 ans alors qu’il aurait pu signer dans un autre club… Quand on cherche à nuire à la carrière d’un joueur, on se prend souvent la porte sur les doigts et c’est ce qui est en train de se passer au Stade Rennais », écrit Pierre Ménès, qui n’est pas tendre avec Julien Stéphan, et cela depuis des mois. Pas sûr toutefois que la famille Pinault sacrifie son entraîneur.