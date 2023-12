Rennes annonce la couleur pour le mercato

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

A l'instar de l'OL, Rennes réalise un mauvais début de saison. 13e de Ligue 1, le club breton est dans la même optique que les Lyonnais en janvier : réaliser un mercato solide pour rebondir. Son président Olivier Cloarec donne les cibles de recrutement de Rennes.

Dans une Ligue 1 à 18 équipes avec 34 journées seulement, le mercato de janvier est encore plus important qu'habituellement. Il permettra de changer le visage du championnat de France, notamment en bas de tableau pour les équipes ayant raté leur début de saison. C'est le cas du Stade Rennais, 13e de Ligue 1 avec 3 victoires en 15 matchs seulement. Les Rennais sont bien loin des places européennes, objectif clair du club depuis 5 ans. Rennes a mal géré le dernier été, perdant des joueurs majeurs comme Jérémy Doku ou Hamari Traoré pendant que les recrues n'ont pas autant apporté qu'espéré. Tous les observateurs se rejoignent pour dire que la qualité du groupe rennais a bien diminué en quelques mois.

Rennes ne demande qu'un attaquant et un défenseur

Ainsi, le mercato de janvier va faire du bien à Rennes. Mais, hors de question de tout chambouler pour autant. Le président rennais Olivier Cloarec s'est confié à Ouest-France sur cette échéance du début d'année 2024. Alors que l'OL veut recruter beaucoup de joueurs par exemple, Rennes sera moins entreprenant. Les Rennais ont surtout deux profils à dénicher cet hiver : un attaquant et un défenseur. Il n'y a pas forcément besoin de recruter à d'autres postes.

« Un joueur dans deux lignes, oui… À ce jour, les priorités sont un défenseur et un attaquant. Si vous rajoutez deux joueurs, cela fera un effectif de 25-26, et il faut aussi le gérer. Donc il y aura sûrement aussi des corrections à apporter dans le sens des départs. On a déjà fait des réunions avec Julien et Florian. Des profils ont été proposés à Julien. Ils doivent regarder, discuter encore, hiérarchiser un peu les noms », a t-il indiqué dans le quotidien régional breton. Alors que certains supporters s'interrogent sur le manque d'impact physique de son milieu, Cloarec pense avoir ce qu'il faut avec Matic et Le Fée. Aucun milieu ne sera recruté « sans un départ » dans ce secteur de jeu. Rennes est attaché à une certaine continuité dans le jeu et dans l'effectif, attention toutefois à ne pas foncer tout droit vers la zone rouge sans réagir.