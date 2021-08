Rennes : Accord total, un international croate arrive !

Dans : Rennes.

Par Baptiste Mulatier

Le Stade Rennais va boucler dans les prochains jours l’arrivée d’une troisième recrue en la personne de Lovro Majer. Un accord a été trouvé avec le joueur et son club, le Dinamo Zagreb.

Rennes se donne les moyens de réaliser une bonne saison. Après avoir engagé Birger Meling et Kamal Sulemana en provenance de Nîmes et Nordsjaelland, le club breton est sur le point de réaliser un autre joli coup sur le mercato. Ouest France indique en effet qu’un accord a été trouvé avec le milieu offensif, Lovro Majer, 23 ans et sous contrat jusqu’en 2026 avec le Dinamo Zagreb. Une offre de 12 ME accompagnée de 3 ME de bonus a satisfait les dirigeants du club croate, ouverts à un départ de leur joueur. Si la durée du futur bail entre les deux parties n’a pas été précisée, Lovro Majer, sélectionné une fois en équipe nationale en 2017, devrait s’engager sur le long terme selon le quotidien régional. L’Eintracht Francfort était également intéressé par le joueur mais les arguments de Rennes auront été les meilleurs.

Signature dans les dix prochains jours

Ouest France précise que rien n’est bouclé, malgré l’entente verbale. Le Dinamo Zagreb souhaite conserver son joueur lors des qualifications pour la Ligue des champions contre le Sheriff Tiraspol. Si le match aller, prévu mardi, tournait largement à l’avantage des croates, le transfert de Lovro Majer pourrait se finaliser plus tôt que prévu. Sinon, il faudra attendre le 26 août.

Rennes s’apprête donc à engager un milieu offensif, alors qu’une sentinelle était visée. Les Bretons n’ont semble-t-il pas pu résister à cette opportunité de marché. Et ils ne devraient pas s’arrêter là car Ouest France assure que le Stade Rennais va désormais travailler sur l’arrivée d’un milieu défensif d’ici la fin du mois d’août. Bruno Génésio aura l’effectif pour performer, même si un départ d’Eduardo Camavinga n’est pas à exclure.