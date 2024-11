Rennes a déjà trouvé le successeur de Sampaoli

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Jorge Sampaoli va devenir le nouvel entraîneur de Rennes dans les prochaines heures. Le bouillant argentin arrive pour réveiller un vestiaire et même tout un club. Mais le Stade Rennais ne le considère que comme un pompier de service.

La température va subitement monter du côté de Rennes. La Bretagne ne va pas connaître un été indien mais plutôt un automne argentin. Le bouillant Jorge Sampaoli va s'installer sur le banc de Rennes pendant la trêve internationale. Technicien exigeant, Sampaoli est surtout un homme de caractère. Une option aussi séduisante que risquée pour un club aussi policé que le Stade Rennais. Jorge Sampaoli n'est pas connu pour rester très longtemps dans une équipe puisque ses dernières expériences n'ont pas dépassé un an chacune environ.

Rennes rêve de Franck Haise

L'Argentin peut-il s'inscrire sur le long terme à Rennes ? Cela n'en prend pas forcément le chemin selon les informations de L'Equipe. En effet, le quotidien sportif précise que Jorge Sampaoli est surtout là pour régler la crise actuelle à court terme. « C'est une transition, c'est Rennes confronté à un nouveau fonctionnement, une transition qui peut être positive, voire nécessaire. C'est un coach qui n'a pas peur de ce genre de situation, un homme fort. On se dit pourquoi pas, voyons voir. Après des choix traditionnels, c'est complètement nouveau et ç'a du sens. Peut-être qu'après, Rennes aura grandi et reviendra sur du plus traditionnel », lâche une source proche du club.

Effectivement, le Stade Rennais pense déjà au successeur de Sampaoli. Selon le quotidien national, le nom de Franck Haise est dans tous les esprits en Bretagne. L'actuel coach de Nice est bien connu à Rennes pour avoir dirigé le centre de formation par le passé (2006-2012). En plus, il retrouverait un proche en Bretagne en la personne d'Arnaud Pouille. Ancien directeur général du RC Lens, ce dernier est devenu le président exécutif du club breton l'été dernier. Reste à convaincre Nice de se séparer d'un entraîneur nommé seulement l'été dernier et ce ne sera pas une mince affaire.