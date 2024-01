Offre inespérée, Florian Maurice va planter Rennes

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Fragilisé après le départ de l’entraîneur Bruno Genesio en novembre dernier, Florian Maurice avait également envisagé une séparation avant de s’abstenir. Mais le directeur technique du Stade Rennais pourrait finalement vider son bureau. Lui qui discute actuellement avec la Roma.

Malgré la victoire sur le terrain de l’Olympique Lyonnais (3-2) vendredi dernier, le Stade Rennais navigue toujours loin de ses objectifs. L’actuel neuvième de Ligue 1 possède encore 10 points de retard sur le podium. Autant dire que le club breton se dirige vers un échec forcément lié à Florian Maurice. Sans surprise, le directeur technique n’a pas été épargné par les critiques en raison de l’inefficacité de son recrutement l’été dernier.

Florian Maurice ciblé par la Roma

Et pour ne rien arranger, le dirigeant peut être considéré comme responsable du fiasco Nemanja Matic. Lui qui avait envisagé un départ en novembre dernier. A ce moment, Florian Maurice s’était retrouvé fragilisé par la sortie inattendue de l’entraîneur Bruno Genesio. Mais aussi par le retour du coach Julien Stéphan qu'il n’avait pas validé, et avec lequel la précédente collaboration s’était mal passée. Tout semble donc réuni pour que le directeur technique finisse par prendre la porte. Ce que confirme la presse italienne.

Habile de faire fuiter cela & que les gens savent qu’il se sait écarter sous peu du Stade Rennais… peut-être 👀🤷‍♂️ https://t.co/wCkMGGwWMw — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 28, 2024

En effet, plusieurs médias comme La Gazzetta dello Sport nous apprennent que Florian Maurice, certain de son futur départ, serait à la recherche d’une expérience à l’étranger. Cela tombe bien, les propriétaires de la Roma l’auraient inclus parmi les pistes pour la succession du directeur sportif Tiago Pinto, sur le point de quitter le club de la capitale italienne. Une information assez étonnante dans la mesure où l’ancien joueur et dirigeant de Lyon franchirait subitement un énorme cap. De son côté, l’insider Mohamed Toubache-Ter a un doute sur cette rumeur transalpine. Et laisse entendre que Florian Maurice sent venir un éventuel licenciement à Rennes.