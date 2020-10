Officiel : Doku signe à Rennes, le gros coup

Dans : Rennes.

Arrivé à Rennes ce dimanche, Jérémy Doku a signé son contrat avec le club breton après sa visite médicale. La pépite belge arrive en provenance d’Anderlecht pour un montant situé entre 22 et 25 ME. Il s’engage pour cinq ans et va apporter sa fougue à l’attaque des « Rouge et Noir ».

« Je suis très heureux de signer dans un club comme le Stade Rennais F.C. Je suis très impatient. J’ai juste envie d’être sur les terrains et de jouer. La Ligue 1, c’est un niveau supérieur à la Jupiler Pro League. Il faudra que je montre ce dont je suis capable mais je suis prêt », a livré le jeune ailier belge, capable d’évoluer sur les deux côtés.