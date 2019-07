Officiel : Damien Da Silva prolonge à Rennes

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Titulaire indiscutable aux yeux de Julien Stéphan la saison dernière, Damien Da Silva a prolongé son contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2021.

« Ça récompense la saison dernière et ça me booste pour celle à venir. Je suis très heureux de rester ici. Comme je l’ai toujours dit, je suis très bien dans ce club et je suis très content de prolonger l’aventure ici. Pour l’instant, tout se passe bien pour moi et je tiens à remercier le club et le Président pour leur confiance. Le meilleur moyen de le faire est de le montrer sur le terrain. Je reprends avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup d’envie » a confie le défenseur breton, lequel a été promu vice-capitaine du Stade Rennais en 2018-2019.