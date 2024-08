Offensive allemande pour Kalimuendo, Rennes refuse 20 ME

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Priorité de Stuttgart au mercato, Arnaud Kalimuendo a fait l’objet d’une offre du club allemand mais celle-ci a été refusée par le Stade Rennais, qui n’entend pas brader son international espoirs français.

A la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ de Serhou Guirassy au Borussia Dortmund, Stuttgart a les yeux rivés vers la Ligue 1. Le club de Bundesliga a identifié Arnaud Kalimuendo comme sa priorité, mais les dirigeants allemands se heurtent pour l’instant à l’inflexibilité du Stade Rennais. Il faut dire que dans le secteur offensif, le club breton s’est déjà séparé de Martin Terrier et de Matthis Abline, il n’est donc pas question en plus de vendre Arnaud Kalimuendo. Le pressing de Stuttgart se fait néanmoins de plus en plus pressant puisque selon les informations de L’Equipe, le Stade Rennais vient de refuser une belle offre atteignant la barre des 20 ME pour Arnaud Kalimuendo.

Kalimuendo ne signera pas à Sttugart

Une proposition honnête, mais pas suffisamment importante pour faire vaciller le Stade Rennais, qui avait déboursé cette somme pour recruter Arnaud Kalimuendo en provenance du Paris Saint-Germain il y a deux ans. De son côté, le joueur envisage un départ, mais pas n’importe où et le projet de Stuttgart ne lui plaisait pas. L’ancien Lensois est davantage attiré par d'autres intérêts en Europe selon L’Equipe. Dossier à suivre donc, mais les clubs intéressés savent que 20 ME ne suffiront pas pour déloger Arnaud Kalimuendo du Stade Rennais.