Officiel : Yoann Gourcuff et Rennes, c’est terminé

Dans : Rennes, Ligue 1.

Revenu à Rennes en 2015-16, Yoann Gourcuff ne continuera pas l’aventure avec son club formateur. Le Stade Rennais a fait savoir que le contrat du meneur de jeu ne serait pas prolongé, et que celui-ci arrivait donc à expiration en ce mois de juin. En deux ans et demi, l’ancien bordelais et lyonnais aura disputé 53 matchs, alternant comme souvent le meilleur quand il est sur le terrain en pleine possession de ses moyens physiques, et les absences longue durée ou les matchs au petit trot.

« Le Stade Rennais F.C remercie Yoann pour son investissement au quotidien, son remarquable état d’esprit et également sa contribution pour la qualification en Europa League. Le club souhaite bonne chance à Yoann qui sera toujours le bienvenu au Roazhon Park ainsi que sur tous les lieux du Stade Rennais F.C », a fait savoir le club breton, qui a mis les formes pour un joueur toujours très apprécié du public, et qui avait continué à être sollicité par Sabri Lamouchi après le limogeage de son père. Impossible de savoir désormais ce que Yoann Gourcuff fera pour la suite de sa carrière, lui qui, à bientôt 32 ans, préférerait rester au sein d'un club breton.