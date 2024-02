Le Milan AC trop puissant, Rennes prend cher

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Milan AC bat Stade Rennais 3-0

Buts pour le Milan AC : Loftus-Cheek (32e et 48e), Leao (53e)

Le Stade Rennais a fait bonne figure pendant une demi-heure à San Siro, mais a inexorablement fini par craquer face à un Milan AC réaliste et dominateur dans les phases importante. Au final, Rennes s'incline 3-0.

⏸ Après un premier acte encourageant et accroché, les Rennais sont menés à San Siro.#ACMSRFC 1-0 pic.twitter.com/h0xWbY6Nb9 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2024

Malgré de bonnes intentions, les Bretons se sont inclinés sur un doublé de Loftus-Cheek, à chaque fois de la tête (32e et 48e), avant le but de Rafael Leao bien servi par Théo Hernandez (53e). Un score qui interdit presque aux Rennais d’y croire au match retour au Roazhon Park, même si l’espoir d’un match fou est toujours possible. En dépit du soutien de près de 10.000 supporters, les « Rouge et Noir », qui évoluaient en blanc, voient leur avenir européen se dessiner en pointillés face au rouleau compresseur milanais.