LdC : Rennes directement qualifié pour la Ligue des champions

Dans : Rennes.

Grâce aux résultats des quarts de finale de l'Europa League, le Stade Rennais est directement qualifié pour la Ligue des champions.

Les victoires en Europa League de Donetsk et de Séville, mardi soir, associés à celles de Manchester United et de l’Inter la veille, ont fait le bonheur du Stade Rennais. Car ces quatre équipes ont déjà un ticket pour la prochaine Ligue des champions, et le lauréat de la C3 ne prendra donc pas un billet supplémentaire pour la C1. Dans ce cas précis, c’est la formation classée troisième de notre Ligue 1 qui se retrouve directement qualifiée pour la phase de poules de la prochaine Ligue des champions. Et donc cette saison ce sera le Stade Rennais. Grâce à cela, le club breton évite un préliminaire et les barrages et a surtout la certitude de prendre au moins un chèque de 28ME et disputer six matchs de C1.

« Il y a forcément une grande fierté. Nous sommes fiers car nous allons vivre un moment historique et privilégié. On est très heureux pour tous les salariés, les supporters, la direction, les joueurs, le staff… Il y a beaucoup de joie, c’est une compétition que le club ne connaît pas. On va découvrir tout ça avec une envie énorme de croquer dedans, d’en profiter un maximum. Pouvoir découvrir la Ligue des Champions et d’entendre l’hymne au Roazhon Park pour la première fois, ça va être un moment fantastique pour tous ceux qui aiment ce club. Cela nous apporte aussi de la clarté sur notre calendrier et allège notre mois de septembre. Il ne faut pas considérer cette issue comme une qualification au rabais. Les joueurs l’ont mérité tout au long de la saison », s'est réjoui Julien Stéphan.