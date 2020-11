LdC : Rennes arnaqué par l'arbitre, Twitter s'enflamme

Dans : Rennes.

Battu à Chelsea, le Stade Rennais était déjà balloté à la pause, puisque l'arbitre avait accordé deux penalties au club anglais, et expulsé Dalbert. Et cela scandalise.

Gagner à Stamford Bridge n'est pas une chose facile, et Rennes l'a compris ce mercredi soir en Ligue des champions. Déjà solide, l'équipe de Franck Lampard a eu droit à un arbitre cousu main de la part de Felix Zwayer. Après un premier penalty, consécutif à une faute de Dalbert sur Werner (1-0, 10e), l'arbitre sifflait une deuxième fois un penalty suite cette fois à une main de ce même Dalbert dans la surface. Après visionnage de la VAR, Felix Zwayer confirmait sa décision et expulsait le joueur rennais, alors que ce dernier se protégeait le visage du ballon qu'il avait lui même dévié de la jambe (2-0, 40e).

Et ce deuxième penalty a valu un déluge de critique sur l'arbitre. « Le scandale de l’arbitrage à Chelsea. Ou comment faire comprendre au @staderennais qu’il n’est qu’un petit club en #liguedeschampions #honteux #CHESRFC », a lancé Eric Besnard, et le journaliste de Canal+ n’a pas été le seul à crier au scandale. « Trés bon arbitrage anti @staderennais ce soir », l’a rejoint Gilles Favard, tout comme Manu Lonjon encore plus critique : « Rennes prend une carotte . Les règles des mains, c’est illisible ! Le SRFC n’a pas été respecté. Désolé. » De son côté, la Fédé de la Lose se faisait plus malicieuse : « Clairement il y a un normand haut-placé à l'UEFA ». Pour de nombreux internautes, UEFA rimait surtout avec mafia.