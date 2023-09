L1 ‍: Wanted à Marseille, Genesio s’en prend à Amazon

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

Victime d’un bad-buzz sur les réseaux sociaux pour des propos tenus sur l’OM dans l'intimité du Stade Francis Le Blé lors du nul de Rennes à Brest au début du mois, Bruno Genesio n'a pas aimé le coup tordu signé Amazon.

En off, les acteurs du football français discutent souvent des différents clubs de Ligue 1 avec parfois plus ou moins de retenue. Si la plupart des discussions à l’intérieur des stades restent secrètes, certaines séquences sortent sur les réseaux sociaux pour faire un peu de buzz. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Bruno Genesio aurait bien aimé qu’une vidéo dans laquelle on le voit critiquer l’OM ne sorte pas… En effet, le 2 septembre dernier, en marge du match entre Rennes et Brest, l’entraîneur rennais n’avait pas hésité à critiquer Marseille avec une certaine ironie.

Genesio s’est fait des ennemis à Marseille

Bruno Génésio sur le début de saison de l’OM :



« Alors eux, ils ont un c*l comme ça. Sur les quatre premiers matchs qu’ils font, ils prennent huit points. » 😭



🎥 @PVSportFR



https://t.co/Gw8nE1pPe7 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 4, 2023

« Vous avez fait un bon match. Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu’ils font, ils prennent huit points. Mais c’est optimisé à 200 % », avait lancé l’ancien coach de l’OL à son homologue brestois Eric Roy. Une pastille qui a fait énormément de bruit sur Twitter, et notamment du côté de Marseille, où Genesio aura sûrement le droit à un accueil houleux lors du prochain OM-SRFC… Autant dire que Genesio l’a encore mauvaise contre Amazon Prime Vidéo, le diffuseur ayant sorti cette vidéo avant de la retirer.

« Cela m’a beaucoup énervé »

📺 La conférence de presse de Bruno Genesio avant la réception du LOSC, samedi à 17h.#ToutDonner — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 14, 2023

« Cela m’a beaucoup énervé. Si on veut que les droits TV augmentent, les diffuseurs ont besoin des entraîneurs et des joueurs. Et nous, on a besoin d’eux. Mais je pense que ce n’est pas en ayant ce genre de méthode que l’on peut bien travailler ensemble. Je me suis fait des ennemis à Marseille alors que j’aime beaucoup ce club. Mais c’est surtout la manière dont ça a été fait qui m’a énervé », a lancé, en conférence de presse, l’entraîneur du SRFC, qui ne devrait plus faire de fleurs à Amazon dans les mois à venir.