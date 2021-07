L1 : Sacha Boey quitte rennes pour Galatasaray

Dans : Rennes.

Le Stade Rennais a officialisé ce lundi soir le départ de Sacha Boey, lequel s'est engagé avec Galatasaray.

« Le Stade Rennais F.C. et le club stambouliote ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur, âgé de 20 ans, formé à l’Académie Rouge et Noir. Avec le groupe professionnel, il a joué 12 matchs en compétitions officielles et délivré 2 passes décisive », précise, dans un communiqué le club breton.