L1 : Le Stade Rennais confirme le départ de Nzonzi

Prêté pendant 1 an et demi à Rennes, Steven Nzonzi ne restera pas en Bretagne a annoncé le club dans un communiqué.

Sous contrat encore un an avec l'AS Rome, le milieu de terrain de 32 ans va rentrer en Italie après avoir passé 18 mois au Stade Rennais. « En fin de prêt au Stade Rennais F.C., Steven Nzonzi quitte la Bretagne. Le club le remercie pour ses 18 mois de prêt sous les couleurs Rouge et Noir et lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs », a indiqué, dans un court communiqué le Stade Rennais.