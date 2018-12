L1 : Julien Stéphan entraîneur de Rennes jusqu'en juin 2020 !

Dans : Rennes, Ligue 1.

A la veille de la réception d'Astana pour un match décisif d'Europa League, le Stade Rennais a annoncé que Julien Stéphan, qui avait remplacé Sabri Lamouchi il y a deux semaines suite au limogeage de ce dernier, était installé aux commandes du club breton jusqu'en juin 2020.

« Je suis très heureux de confirmer la nomimation de Julien Stephan au poste d'entraineur de l'équipe professionnelle du Stade Rennais F.C. Julien était une évidence pour moi. Au-delà de l'obtention de son diplôme Entraineur professionnel en mai 2018, nous avons régulièrement échangé et je l'ai observé travailler depuis mon arrivée au club. Aujourd'hui Julien est prêt et a le profil idéal pour ce poste et contribuer à la poursuite de notre projet », a confié Olivier Létang, président du Stade Rennais. Il est vrai que Julien Stéphan a bien débuté son mandat avec notamment une probante victoire la semaine passé à Lyon.