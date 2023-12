L1 ‍: Cinq signatures, Rennes lance son mercato à Monaco

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Dixième de Ligue 1 à la trêve, le Stade Rennais est bien loin de son objectif initial, à savoir le top 4 et une qualification en Ligue des Champions. Le mercato hivernal devrait permettre de corriger quelques erreurs.

L’été dernier, le Stade Rennais a envoyé la sauce lors du mercato en recrutant des joueurs tels que Ludovic Blas, Enzo Le Fée ou encore Nemanja Matic. Malgré ce recrutement ambitieux, le club breton s’est totalement manqué sur cette première partie de saison. Bruno Genesio a laissé sa place à Julien Stéphan et l’équipe pointe à la 10e place du classement. Une position loin des ambitions affichées par le directeur sportif Florian Maurice en début de saison, à savoir le top 4 et une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Rennes va devoir corriger le tir et le mercato hivernal et l’occasion idéal pour cela.

A en croire les informations du journal Ouest-France, « deux à cinq recrues » sont espérées à Rennes au mois de janvier… avec une priorité absolue au poste de défenseur central. L’été dernier, Florian Maurice a assumé le risque de ne pas recruter à ce poste, témoignant une confiance totale à l’égard des jeunes Omari, Wooh, Doué, Belocian ou encore Assignon. Le manque d’expérience à ce poste a coûté des points précieux à Rennes, qui veut réparer cette erreur.

Maripan priorité de Rennes au mercato hivernal

Pour y parvenir, le club breton cible Guillermo Maripan, qui a disputé 12 matchs depuis le début de la saison avec Monaco. Du haut de ses 29 ans et de ses 40 sélections avec le Chili, le natif de Vitacura coche toutes les cases et le Stade Rennais pourrait bénéficier de la signature de Lilian Brassier à Monaco pour récupérer l’international chilien à moindre coût. Son profil a été validé à tous les étages du club mais le dossier s’avère « très compliqué » pour Rennes car pour l’instant, rien ne dit que le coach monégasque Adi Hütter validera le départ d’un joueur expérimenté en qui il a confiance. D’autres cibles sont étudiées par Rennes, qui souhaitera se renforcer coûte que coûte en défense centrale lors d’un mercato hivernal qui promet d’être riche en rebondissements du côté de la Bretagne.