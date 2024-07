L'Arabie Saoudite se bat pour un taulier de Rennes

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Rennais depuis sept ans, Benjamin Bourigeaud pourrait quitter la Ligue 1 cet été. Le milieu offensif de 30 ans fait l’objet d’un intérêt prononcé en Arabie Saoudite, où deux clubs s’intéressent à lui.

Homme clé de Julien Stéphan au Stade Rennais, où il joue depuis 2017, Benjamin Bourigeaud n’est pas certain de poursuivre sa carrière en Bretagne. Et pour cause, le milieu de terrain de 30 ans est courtisé sur le marché des transferts puisque deux clubs saoudiens ont manifesté leur intérêt pour recruter le joueur formé au Racing Club de Lens. A en croire les informations de L’Equipe, Benjamin Bourigeaud est dans le viseur des deux géants de la Saudi Pro League, à savoir Al-Ittihad et Al-Nassr. Le premier club est celui désormais entraîné par Laurent Blanc et dans lequel évoluent Karim Benzema et Ngolo Kanté tandis que le second n’est autre que le club de Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr et Al-Ittihad sur Bourigeaud

Les deux clubs saoudiens pourraient se livrer une intense bataille dans les prochains jours afin de tenter de convaincre Benjamin Bourigeaud, qui est lui en pleine réflexion afin de savoir s’il acceptera l’offre saoudienne ou s’il privilégiera l’aspect sportif et familial en poursuivant sa carrière au Stade Rennais, où il est sous contrat jusqu’en 2026. Julien Stéphan aimerait bien sûr le conserver, d’autant plus que Rennes viens de vendre Enzo Le Fée à l’AS Roma dans ce secteur de jeu. Mais après tant d’années durant lesquelles il a eu un comportement irréprochable, Benjamin Bourigeaud ne sera pas retenu par Rennes, bien conscient que son joueur a l’occasion à 30 ans de réaliser une superbe opération financière.