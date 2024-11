Jorge Sampaoli entraîneur de Rennes, c'est officiel

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Présent dimanche dans les tribunes du Roazhon Park où il a assisté à la défaite du Stade Rennais face à Toulouse, Jorge Sampaoli a officiellement été nommé entraîneur du club breton jusqu'en juin 2026.

« Ancien coach de l’Olympique de Marseille, du FC Séville et de l’Albiceleste Jorge Sampaoli est nommé entraîneur de l’équipe professionnelle du Stade Rennais F.C. Le technicien de 64 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir. Passé notamment par l’Universidad de Chile, Santos, l’Olympique de Marseille ou encore le FC Séville, l’entraîneur argentin de 64 ans, aux plus de 700 matchs coachés, s’est engagé pour une durée d’un an et demi avec le Stade Rennais F.C. Il arrive en Bretagne accompagné de Diogo Meschine, Pablo Fernandez et Marcos Fernandez », annonce ce lundi soir le Stade Rennais.

« Nous sommes tous très heureux que Jorge nous rejoigne car c’est un entraîneur reconnu sur la scène internationale pour son professionnalisme et son humanisme. Je suis ravi de son arrivée au Stade Rennais F.C. Il porte un attachement fort à ses joueurs, à ses collaborateurs, c’est un homme loyal et engagé. Nous avons besoin de son énergie mobilisatrice pour que le club reparte de l’avant et affronte la compétition avec détermination. Durant nos échanges, nous avons immédiatement apprécié son amour du jeu et sa volonté de défendre un projet collectif. La vision de Jorge et de son staff quant à la structuration d’un groupe est claire et l’ensemble de la direction sportive partage la même analyse sur ce que nous devons mettre en place : goût du travail, exigence dans l’effort, loyauté, respect des hommes et de l’institution », s'est réjoui Arnaud Pouille, président exécutif de Rennes après l'officialisation de la nomination de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur, moins d'une semaine après le limogeage de Julien Stéphan.