EL : Tout Rennes attend le show Ben Arfa

Dans : Rennes, Coupe d'Europe, Europa League.

Comme Bordeaux un peu plus tard dans la soirée, le Stade Rennais aura l’occasion d’aller chercher une qualification longtemps inespérée en Europa League.

Mais la victoire face Jablonec rend l’exploit possible, et il faudra pour cela battre une équipe d’Astana qui avait été bien supérieure aux Bretons lors du match aller. Mais désormais, Rennes est dans une spirale positive avec le changement d’entraineur, et un pouvoir redonné totalement à Hatem Ben Arfa. L’ancien parisien et marseillais touche plus de ballons, se montre plus décisif et dispute les matchs en entier. Personne ne s’en plaint, alors que Julien Stéphan affiche clairement sa volonté de lui donner les pleins pouvoirs.

« Oui, je souhaite lui donner de la liberté, a confirmé Julien Stéphan, le nouvel entraîneur rennais. C’est un joueur créatif, donc il ne faut pas l’enfermer dans une position. Il faut qu’il ait une certaine liberté de mouvement pour s’exprimer », a livré l’entraineur récemment confirmé jusqu’en 2020, et qui pourrait réellement connaître des débuts de rêve si jamais Rennes battait Astana, et se qualifiait pour la première fois de son histoire pour les 16e de finale de Coupe d’Europe. Le Roazhon Park, déjà plein pour le match de ce jeudi, n’attend que ça.