EL : Passer les poules, Rennes a un rêve simple

La France ne compte pas particulièrement sur Rennes pour ramener des points en Coupe d’Europe cette saison.

Surprenant cinquièmes la saison passée, les Bretons ont tenté de se renforcer avec quelques recrues d’ampleur, mais leur inexpérience à ce niveau est criante. Seul le capitaine Romain Danzé a été de la dernière aventure, en 2011, terminée par une sévère élimination en poules. « C’est ma treizième saison professionnelle au club et j’ai fait trois campagnes européennes, dont deux phases de poules seulement. Ça n’arrive pas tous les ans… », se remémore dans Ouest-France le porte-drapeau breton de l’effectif avant le match à domicile face au FK Jablonec. L’adversaire n’est pas le plus prestigieux, mais les Rennais seront très mal placés pour prendre le club tchèque de haut, eux qui ne sont jamais sortis des poules.

Dans un groupe où figurent également le Dynamo Kiev et Astana, les points à prendre à domicile seront capitaux. « On a l’habitude de regarder la Coupe d’Europe à la télé, ça nous fait rêver. Il y a une grosse envie de gagner et d’entrer dans l’histoire du Stade Rennais », a prévenu Benjamin André, qui comme beaucoup de ses coéquipiers, va devoir prendre le rythme des matchs tous les trois jours, avec en plus quelques longs déplacements au programme. Les joies de la Coupe d’Europe.