C'est pas l'OL ici, Genesio propose Remi Garde, Rennes refuse

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur du Stade Rennais au moment de la reprise du championnat de Ligue 1. Le technicien avait proposé un coach pour lui succéder, demande refusée.

L’affaire était entendue du côté du Roazhon Park, malgré la défaite contre l’OL dimanche dernier, et seulement douze points pris en douze rencontres de Ligue 1, Bruno Genesio était amené à continuer sa mission sur le banc rennais. Oui, mais voilà, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais était hésitant à continuer sa mission, et a finalement décidé de renoncer à son emploi, ce dont il a prévenu sans traîner François Pinault, le milliardaire propriétaire du Stade Rennais. Toutefois, à en croire Guillaume Lainé, journaliste à Ouest-France, le patron de Rennes n’a pas l’intention de verser les 4 millions d’euros auxquels peut prétendre Genesio s’il est licencié, et les deux parties doivent encore négocier cette fin de parcours. Et le quotidien régional précise qu’avant de renoncer à ses fonctions, Bruno Genesio a glissé un nom à l’oreille de son employeur.

Genesio voulait Remi Garde à Rennes

Rennes ne l’a pas viré, Genesio est parti sans prévenir https://t.co/1jAhAxyJeh — Foot01.com (@Foot01_com) November 18, 2023

L’ancien technicien lyonnais a en effet suggéré à ses dirigeants de recruter Remi Garde afin de lui succéder. Et dans un premier temps cela aurait été étudié. Mais le quotidien français précise que François Pinault a finalement décidé que c’était lui, et lui seul, qui devait désigner le nouvel entraîneur, et c’est donc à son initiative que le retour de Julien Stéphan a été décidé, l'hypothèse de la signature de Garde ayant été balayée. Julien Stéphan aurait obtenu un contrat de huit mois, avec la possibilité de venir avec au moins un adjoint, Denis Zanko. Comme le fait remarquer Ouest-France, depuis qu'il avait été licencié par le RC Strasbourg en début d'année, le fils de l'adjoint de Didier Deschamps n'avait pas trouvé un projet à la hauteur de ses attentes. Ce retour à Rennes lui permet de retrouver un club qu'il connaît bien et qui est encore qualifié en Europa League.