Après Mandanda, Rennes tente le coup avec Payet

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Libéré de son contrat à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a l’opportunité de se relancer en Ligue 1. Le Stade Rennais, qui avait déjà recruté l’ancien Marseillais Steve Mandanda, aimerait inclure le milieu offensif dans l’effectif de Bruno Genesio.

Dimitri Payet s’est montré catégorique. Malgré la résiliation de son contrat à l’Olympique de Marseille, le milieu offensif de 36 ans ne compte pas mettre un terme à sa carrière. Le Réunionnais a reporté sa reconversion au sein du club phocéen pour se lancer un dernier défi. « Ce dont j'ai surtout envie aujourd'hui, c'est de jouer, retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement », annonçait l’ancien Stéphanois le mois dernier en conférence de presse.

Dimitri Payet, forever the showman 🌟 pic.twitter.com/Dllv5fIHKF — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) July 26, 2023

« Le club m'a demandé si je voulais arrêter de jouer et intégrer le club, mais je pense que j'ai encore du ballon et du plaisir à donner à certaines personnes, avait-il ajouté. (...) Ça va être une parenthèse, d'un, deux ou trois ans. C'est le corps qui décidera. » Pour le dernier chapitre de sa carrière, Dimitri Payet a de grandes chances de s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Le meneur de jeu serait convoité en Saudi Pro League, et notamment par Al-Shabab qui lui aurait déjà transmis une offre concrète.

Rennes apprécie son expérience

Une autre proposition pourrait bien venir de Turquie. En effet, plusieurs équipes locales, à commencer par Besiktas, penseraient à relancer Dimitri Payet. Les possibilités sont nombreuses pour le milieu libre de tout contrat, que l’on pourrait même retrouver en Ligue 1 cette saison. On imagine que l’ex-international tricolore aura du mal à renforcer un concurrent de l’Olympique de Marseille. Mais cet obstacle n’a pas l’air de refroidir le Stade Rennais. D’après le magazine Le Foot, le club breton apprécie son profil de joueur expérimenté. Reste à savoir si les Rouge et Noir trouveront les arguments pour le convaincre, comme ils l’avaient fait avec le gardien Steve Mandanda.