Après la vidéo, la super VAR débarque en Ligue 1 ‍!

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Sévèrement expulsé lors de la défaite à Brest (3-2) dimanche dernier, le Lensois Adrien Thomasson échappe à la suspension. La commission de discipline de la LFP a décidé d’annuler le carton rouge. De quoi amuser l’entraîneur de Rennes Bruno Genesio avant son déplacement à Lens dimanche soir.

Mécontent de l’arbitrage après sa défaite à Brest dimanche dernier, le Racing Club de Lens a été entendu. La commission de discipline de la LFP a annulé le carton rouge direct infligé à Adrien Thomasson, sévèrement (voire injustement) expulsé malgré l’assistance vidéo. Le milieu de terrain pourra donc affronter le Stade Rennais, dont l’entraîneur Bruno Genesio a ironisé sur l’apparition d’une « super VAR ».

👮‍♂️ Expulsé sans avertissement préalable pour excès d'engagement lors de #SB29RCL, Adrien Thomasson sera convocable pour la réception de Rennes. La Commission de discipline de la @LFPfr a en effet retiré le carton rouge distribué au milieu sang et or. #RCLSRFC pic.twitter.com/iAnnTuASzS — Racing Club de Lens (@RCLens) August 17, 2023

« J'ai aussi vu que maintenant il y a l'arbitre, la VAR et la super VAR donc c'est bien aussi, s’est amusé le coach des Rouge et Noir. C'est quoi la super VAR ? Eh bien c'est quand un joueur prend un carton rouge par l'arbitre, que la VAR regarde s'il y a rouge et que, même si elle dit qu'il y a rouge, il y a la super VAR qui dit qu'il n'y a pas rouge. C'est bien. »

Bruno Genesio reconnaît tout de même qu’Adrien Thomasson ne méritait pas d’être expulsé. « En plus je suis content pour Lens parce que vous savez que Franck Haise est quelqu'un que j'apprécie énormément et que je trouve que le carton rouge était sévère, a-t-il ajouté. Mais il y a un arbitre et il y a la VAR. Si maintenant il faut une super VAR pour revenir sur la VAR qui est déjà revenue sur l'arbitre... Je ne sais pas jusqu'où on va aller. »

Haise d'accord avec Genesio

« Annuler des cartons rouges ? Normalement elle est là pour ça, la VAR. C'est fait pour ça, c'est un des cas pour lequel la VAR doit intervenir, soit le carton rouge est justifié, soit il ne l'est pas. En l'occurrence, à mon avis, il ne l'était pas. Mais... Il y a l'esprit et la règle, toujours. Après tant mieux parce que Thomasson ne méritait pas rouge et l'équité est respectée. Cela aurait été bien que cela soit fait avec la VAR et pas avec la super VAR », a regretté Bruno Genesio, dont l’homologue lensois Franck Haise a lui aussi critiqué cette « seconde VAR ».