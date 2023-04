Ziyech au PSG, Campos veut se venger

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG multiplie les pistes pour son prochain mercato estival. Parmi les joueurs qui plaisent toujours beaucoup au board francilien : Hakim Ziyech.

L'hiver dernier, Hakim Ziyech était à deux doigts de s'engager au PSG sous la forme d'un prêt. Finalement, le deal a capoté, dû à des documents envoyés en retard par Chelsea. De quoi provoquer une vague de critiques supplémentaire sur Luis Campos, qui est totalement passé à côté des deux premiers mercatos réalisés avec le PSG. Le conseiller sportif n'a cependant pas dit son dernier mot et aura très certainement encore la confiance de Doha l'été prochain. Et il ne veut pas non plus laisser tomber la piste Hakim Ziyech. C'est du moins ce qu'annonce Football Insider.

Ziyech, Campos en rêve encore

Le média indique en effet ces dernières heures que le PSG compte toujours faire signer le Marocain. Le club de la capitale a conscience qu'il devra faire certaines affaires l'été prochain lors du marché des transferts. C'est aussi le cas de Chelsea, surveillé de près par les instances du fair-play financier. Le club londonien devra vendre et ne sera pas fermé au départ de Ziyech. Selon Football Insider, les champions d'Europe 2021 espèrent récolter près de 30 millions d'euros en cas de vente du Marocain de 30 ans, encore sous contrat jusqu'en juin 2025. Ziyech ne fait pas partie des plans de Chelsea dans le futur et s'était déjà mis d'accord financièrement avec le PSG il y a quelques mois, ce qui pourrait aussi faciliter l'opération. Reste à savoir le rôle qui serait donné à l'ancien de l'Ajax à Paris, alors que pas mal de mouvements devraient être opérés dans les prochaines semaines. Sauf rebondissement, Leo Messi ne prolongera pas son contrat. Au PSG, Ziyech retrouverait son compatriote Achraf Hakimi, de plus en plus en difficulté sur son côté droit, lui dont la connexion avec Leo Messi laisse clairement à désirer.