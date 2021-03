PSG : La décision de Mbappé, Al-Khelaïfi va hurler

Dans : PSG.

La prolongation de Kylian Mbappé, ce n'est pas pour tout de suite. L'attaquant français va faire le durer le suspense, y compris après la fin de la saison.

La prolongation de Neymar étant toujours considérée comme en très bonne voie, les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Le joyau français a encore un an de contrat avec le PSG, mais une décision de taille est attendue pour cet été. Soit le champion du monde prolonge son contrat et s’inscrit sur le long terme dans son club de coeur, soit il quitte le Paris SG, qui refusera de le laisser partir librement à l’été 2022. Leonardo a récemment confié son impatience dans son dossier, faisant comprendre que, malgré la saison en cours et les gros enjeux, il attendait une réponse pour préparer l’avenir. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi se montre très confiant à chaque fois qu’il prend la parole dans les médias, restant persuadé que le PSG a les moyens, les arguments et l’ambition pour garder Kylian Mbappé dans son effectif.

Mais la principale interrogation repose sur un seul homme, à savoir ce que compte faire l’ancien monégasque. Et bien le PSG risque d’être déçu, car aucune réponse n’est prévue d’être donnée avant longtemps. La Cadena SER a récemment assuré que Mbappé avait tout simplement refusé trois offres de prolongation de contrat effectuées par le Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi peut continuer à tenter sa chance, cela ne s’arrangera pas dans les prochaines semaines, et même dans les prochains mois. En effet, le spécialiste des transfert Fabrizio Romano annonce que Kylian Mbappé gagne clairement du temps, et ne prévoit pas de donner de réponse claire au PSG avant le 11 juillet prochain, soit à la fin de l’Euro qu’il va disputer avec l’équipe de France. De quoi mettre le Paris SG dans une situation délicate.

Un salaire de 25 ME net !

Néanmoins, malgré cette information qui peut ressembler à un coup dur tant il est difficile de se pencher sur la saison suivante sans savoir ce que Mbappé fera, Fabrizio Romano apporte aussi du positif. Le PSG a toujours la priorité dans l’esprit du champion du monde tricolore, qui n’hésitera toutefois pas à se montrer très gourmand, et à réclamer un salaire de 25 ME… net d’impôts.