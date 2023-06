Ziyech a un problème, le PSG avait tout compris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lors du mercato d'hiver, le PSG avait été proche de recruter Hakim Ziyech. Mais le transfert avait échoué au dernier moment à priori pour des soucis administratifs. Mais la réalité est probablement différente, puisque le joueur a été recalé en Arabie Saoudite.

Annoncé comme proche d’Al-Nassr, Hakim Ziyech ne devrait finalement pas s’engager avec le club saoudien alors que tout était ficelé. Selon plusieurs sources, lors de la visite médicale de l’attaquant international marocain, un souci aurait été constaté sur l’un des genoux du joueur de Chelsea. Le transfert a évidemment capoté, Hakim Ziyech quittant immédiatement l’Arabie Saoudite. Et, précision importante, ce problème au genou aurait également été constaté en janvier dernier par le staff médical du Paris Saint-Germain.

Le PSG avait vu aussi ce problème

Al Nassr a décelé un problème au genou lors de la visite médicale d’Hakim Ziyech.



Il y a maintenant de gros doutes sur le faisabilité du transfert.



En janvier dernier, le même soucis (au genou) avait été détecté par le PSG lors de son transfert avorté.



[@HanifBerkane /… pic.twitter.com/3aRjNthzXB — Chelsea FR (@ChelseaFrance) June 29, 2023

On s’en souvient, présent dans la capitale française dans les ultimes heures du mercato d’hiver, la star marocaine n’avait pas été en mesure de signer au PSG. A l’époque, tout avait été mis sur le dos d’un problème administratif entre Chelsea et le club de Ligue 1. Mais, forcément, si les champions de France avaient vu, eux aussi, ce souci, la vraie raison de l’échec du transfert a probablement été gardée secrète entre les deux clubs. Pourtant, un journaliste marocain proche d'Hakim Ziyech a tenu à démentir cette version des faits. « Pour remettre les choses en ordre, Hakim Ziyech n’a pas échoué à la visite médicale ! La vraie raison, un désaccord sur quelques termes du contrat !! », explique Izem Anass, qui à en lire les réactions à son message n'a pas réellement convaincu. En attendant, le joueur marocain rentre à Chelsea où l'on ne compte plus sur lui.