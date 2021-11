Zinedine Zidane, le cadeau de Noël fou du PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les rumeurs autour du poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain s'intensifient au fil des heures et la venue de Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino n'est plus un fantasme.

Mauricio Pochettino est au cœur de toutes les attentions, puisque l’entraîneur du PSG a accordé deux entretiens à L’Equipe et au Guardian au moment même où toute l’Angleterre annonce que l’ancien manager de Tottenham souhaite prendre le poste de manager de Manchester United. A deux jours du très attendu déplacement de Lionel Messi et ses coéquipiers à l’Etihad pour défier Manchester City en Ligue des champions, l’avenir de Pochettino est de plus en plus flou. Sur France Bleu Paris, où Bruno Salomon a confié que du côté de Leonardo on n’avait pas apprécié les propos de l’entraîneur argentin dans la presse, Damien Dole a lui été expéditif et radical. Pour le journaliste de Libération, fan affirmé du PSG, l’heure est venue pour Doha de virer Mauricio Pochettino sans lui faire le moindre cadeau et de nommer Zinedine Zidane à sa place, ce dernier ayant d’excellentes relations avec l’Emir du Qatar.

Zidane doit vite remplacer Pochettino au PSG

Damien Dole n’en peut plus de Mauricio Pochettino et souhaite que les dirigeants parisiens règlent rapidement ce dossier. « Ça fait deux fois en onze mois qu’on se demande à quoi joue Pochettino, c’est court onze mois (…) Mais là c’est limite honteux. Sa sortie dans le Guardian, dont il sait très bien que c’est un gros média anglais et européen, que cela va être repris partout. Sa phrase sur le fait qu’il aurait peut-être dû « attendre un projet normal » c’est une insulte au club, on a l’impression que le PSG l’a forcé à entraîner Messi, Neymar, Mbappé, Marquinhos….Il a un effectif en or, même s’il y a certaines failles dont on parle, mais quand même. L’été dernier, les rumeurs de son retour chez les Spurs venaient de sources qui étaient en ligne directe avec lui, mais franchement c’est honteux (…) Mais c’est quoi le côté normal du projet de Manchester United de la famille Glazer ? C’est une poudrière aussi, avec des choix politiques et du business avec des agents ! Dans quelques mois, il va encore déchanter et dire que le Nord de l’Angleterre c’est finalement moins bien que le Sud (…) S’il faut s’en séparer maintenant ? C’est fou sportivement, mais pour lui faudrait le faire le 24 décembre à 22h avec comme cadeau un licenciement pour faute grave sans indemnité (…) Le nom de Zinedine Zidane revient, car c’est un rêve du Qatar, et ses relations sont bonnes avec Doha. Zidane serait l’entraîneur parfait pour cet effectif-là, et là on prendra directement un des meilleurs entraîneurs du monde plutôt que de faire des paris », explique, lors de 100% PSG, le journaliste de Libération.