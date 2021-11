Zinedine Zidane au PSG, l'indice XXL signé Fred Hermel

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Zinedine Zidane, qui a catégoriquement refusé de rejoindre Manchester United, n’est en revanche pas fermé à l’idée d’entraîner un jour le PSG.

Les révélations de Fred Hermel risquent de mettre les supporters du Paris Saint-Germain en transe. Et pour cause, l’hypothèse d’une signature de Zinedine Zidane au PSG n’a jamais semblé aussi proche. Le champion du monde 1998, qui a catégoriquement refusé de prendre la suite d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, est plus ouvert lorsqu’on lui parle du Paris SG. Sa priorité reste l’Equipe de France, où la place pourrait se libérer en décembre 2022 après la Coupe du monde au Qatar. Mais selon les révélations de Fred Hermel sur l’antenne de RMC, le Paris Saint-Germain a une carte à jouer dans le dossier Zinedine Zidane. Surtout si Mauricio Pochettino fait ses valises pour… Manchester United.

Dans un monde idéal, le #PSG part mardi de Paris, s’impose face à #City mercredi soir, dépose #Pochettino sur le parvis d’Old Trafford, rentre à Paris dans la nuit et retrouve #Zidane au Camp des Loges jeudi matin 😉#DreamBigger — Nicolas Puiravau (@nikop17) November 22, 2021

« Manchester United a fait le forcing, mais Zidane a dit non, il ne veut pas aller en Angleterre. Les médias espagnols adorent lancer des rumeurs sans vérifier, ils font des déductions. C’est-à-dire qu’une réflexion devient une info. Que Pochettino ne soit pas heureux à Paris, on le sait tous, pas de problème. On rappelle aussi les liens particuliers entre Zidane et le Qatar, notamment depuis que Zidane a soutenu la candidature du pays pour le Mondial, et qu’il a été payé pour ça avant de reverser l’argent à sa fondation en Kabylie. On sait qu’il a de bons contacts au Qatar. Zidane ne me l’a pas dit, mais je sais qu’il a été contacté par le Qatar » a dévoilé Fred Hermel dans l’After Foot avant de continuer de faire monter la sauce, doucement mais surement.

En parallèle, Zidane vise toujours les Bleus...

« Il n’a pas forcément reçu d’offre directe, mais qu’il ait eu des contacts, c’est évident. Les grandes personnes du foot se contactent toutes régulièrement. Zidane entraîneur du Paris Saint-Germain, à moi ça ne me parait pas impossible. Zidane joueur du PSG, en tant que Marseillais c’était compliqué, mais en tant qu’entraîneur… Des gens ont dit à Zizou: 'Tu es un professionnel, et quand tu es entraîneur, tu peux entraîner le Paris Saint-Germain'. Zidane attend l’équipe de France. Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer... Je dis que ce n’est pas impossible, même si ce n'est pas d'actualité, qu’il aille un jour au PSG. Oui, il attend l’équipe de France. Mais est-ce qu’on peut dire aujourd’hui avec certitude que Deschamps partira après la Coupe du monde au Qatar ? » s’interroge le spécialiste du foot espagnol, proche de Zinedine Zidane et dont les révélations sont forcement à prendre au sérieux à l’heure où les rumeurs sont de plus en plus insistantes au sujet de « ZZ » au PSG.