Zidane trahit encore le PSG, le Qatar va hurler

Le PSG va voir son rêve de faire signer Leny Yoro être brisé par le Real Madrid, en raison notamment du forcing de Zinedine Zidane pour éloigner le défenseur lillois de Paris.

Sans club depuis 2021 tout de même, Zinedine Zidane se fait discret mais un peu moins qu’il y a quelques années. Ses apparitions pour des opérations caritatives, pour des sponsors ou ses investissements, sont plus fréquentes et il se confie même de temps en temps à certains médias. Il a récemment dévoilé son impatience à retrouver un banc de touche, même si aucun grand club n’a semblé avoir fait de gros efforts pour le faire venir cet été. Résultat, sauf coup de théâtre, l’ancien meneur de jeu de Bordeaux, de la Juventus et du Real Madrid sera encore en congé sabbatique pour la saison à venir. S’il a rappelé son amour pour Marseille et l’OM ces dernières semaines, il n’oublie pas le club qui lui a permis d’atteindre le sommet : le Real Madrid.

Le nouveau Varane, c'est encore signé Zidane

Ancien joueur et entraineur du club merengue, Zizou avait, au début de sa carrière d’entraineur, chaudement recommandé un joueur au club espagnol. Il s’agissait de Raphaël Varane, défenseur arrivé en 2011 et qui resté pendant 10 ans un taulier du club espagnol. Une recommandation longuement saluée, preuve que Zidane avait déjà l’oeil alors que Varane n’avait qu’une saison en pro derrière lui. Et le technicien français est bien parti pour refaire le coup avec un autre grand espoir du Nord. En effet, le Liverpool Echo se penche sur l’intérêt de Liverpool et du PSG pour Leny Yoro. Mais selon le journal anglais, les chances de voir ces deux clubs devancer le Real Madrid sont bien maigres, cat le défenseur central du LOSC ne souhaite aller qu’au Real, et est même prêt à attendre une saison de plus chez les Dogues pour cela.

Ceci est lié au forcing de Zinedine Zidane, qui oeuvre en coulisses pour convaincre Florentino Pérez de ne pas laisser un autre grand d’Europe recruter Yoro, sous peine de le regretter plus tard. Nul doute qu’avec l’aura et les précieux conseils du Ballon d’Or 1998, la Maison Blanche va tout faire pour finaliser ce deal, et laisser Yoro passer sous le nez du PSG alors que Nasser Al-Khelaïfi rêvait d’en faire le binôme de Marquinhos et le taulier défensif pour les années à venir. Deux ans après avoir fait le forcing pour faire signer Zidane, le Qatar va certainement commencer à maudire l’ancien numéro 10.