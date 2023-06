Zidane dégoûté par le Paris SG, il y a de quoi ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à Téléfoot dimanche, Zinedine Zidane a exprimé sa volonté de vite retrouver un banc… et pourquoi pas en France. Le PSG le fait pourtant plus fuir qu'autre chose selon Alain Giresse.

Sans club depuis plus de deux ans, Zinedine Zidane ronge son frein. Il y a six mois, l’ex-entraîneur du Real Madrid pensait pouvoir prétendre au banc de l’Equipe de France. Mais le beau parcours des Bleus à la Coupe du monde au Qatar a finalement profité à Didier Deschamps, lequel a été prolongé jusqu’en juin 2026 par Noël Le Graët. Une place qui ne s’est donc pas offerte à Zinedine Zidane, pas plus que celle à la Juventus Turin puisque la Vieille Dame a conforté Massimiliano Allegri, malgré le jeu médiocre proposé par le club turinois depuis plusieurs années. Au Real Madrid non plus, la place n’est pas libre : Carlo Ancelotti va au minimum rester une année de plus, avant son probable départ pour le Brésil.

Zinedine Zidane n’étant pas friand de la Premier League, les options sont donc peu nombreuses. Celle du Paris Saint-Germain a souvent été évoquée. Et pour cause, le Qatar a toujours fait de l’ancien capitaine de l’Equipe de France sa priorité pour le poste d’entraîneur, d’abord pour succéder à Mauricio Pochettino puis pour prendre la place de Christophe Galtier cet été. Mais le natif de Marseille a toujours dit non. Et il a eu bien raison de le faire selon Alain Giresse, interrogé à ce sujet sur l’antenne d’Europe 1.

Zidane « a eu raison » de refuser le PSG

« Zidane a exposé son envie de replonger (dans un club). Il doit trouver le temps long de ne pas être sur le terrain avec une équipe. Mais pour moi, c’est difficile de le voir dans un club français après ce qu’il a connu. Et aussi ce qu'il espère avec une équipe armée pour batailler au plus haut niveau. Il a la possibilité d'avoir d'autres objectifs. Des perspectives de niveau international. Je ne le vois pas actuellement entrainer sur le territoire français. Il n'a entrainé que le gratin, le très haut niveau. Selon moi, il a eu raison de refuser le Paris Saint-Germain, quand on voit comment fonctionne ce club, ce n'est pas ça qui va lui donner l'envie de rejoindre alors qu'il cherche un club stable » estime l’ancien joueur de l’Equipe de France, pour qui Zinedine Zidane aurait commis une très grosse erreur en s’engageant en faveur du club de la capitale, relativement instable et qui broie tous ses entraîneurs depuis plus de dix ans maintenant. Reste maintenant à voir où rebondira l’ancien coach du Real Madrid, l’homme aux trois victoires en Ligue des Champions et qui est maintenant libre depuis deux ans.