Zidane au PSG, un proche claque la porte

Alors que l'avenir de Christophe Galtier au PSG s'assombrit et que les noms de successeurs sont toujours plus nombreux, Zinedine Zidane ne semble plus dans les plans. Logique selon son ami Christophe Dugarry qui estime que son profil ne colle pas avec les besoins parisiens.

Le PSG est à nouveau à un tournant de son histoire récente, notamment en vue de gagner enfin la Ligue des champions. Plus les saisons passent, plus les problèmes persistent et s'intensifient. Le laxisme est toujours autant marqué dans le vestiaire parisien, surtout chez les stars de l'effectif. Le jeu collectif est lui toujours aussi difficile à établir et cela ne s'arrange pas quand plusieurs joueurs ont une place réservée dans le onze titulaire. Si solide à Lille et Nice, Christophe Galtier semble ici dépassé par les évènements et docile envers les joueurs connus du PSG. De quoi le mettre sur la touche cet été.

Zidane trop gentil, le PSG a besoin d'un fou pour Dugarry

Cela se ressent vraiment dans les rumeurs toujours plus nombreuses concernant un nouveau coach au PSG. Julian Nagelsmann, Mikel Arteta ou encore José Mourinho sont cités. Des noms et surtout des personnalités bien établies dans le football européen. Le PSG est bien décidé à recruter un cador et plus forcément un entraîneur de seconde zone. Fort de ses trois ligues des champions gagnées au Real Madrid, Zinedine Zidane serait aussi un candidat idéal. Pourtant, au fil du temps, il a disparu des radars à Paris. Cela n'étonne pas son ancien partenaire et ami Christophe Dugarry.

Sur l'antenne de RMC, l'ancien attaquant bordelais a émis des doutes sur l'arrivée de Zidane à Paris. Ce n'est pas un problème de compétence, simplement de caractère pour un club si difficile à diriger. « Zizou c’est jamais impossible mais je n’y crois pas. Aujourd’hui, comme tu le dis, c’est un bourbier incommensurable (au PSG). Il faut faire une dinguerie, une dinguerie c’est pas avec Zizou. C’est un garçon pragmatique qui a des idées claires, simples. Il est posé. Il faut faire venir un Simeone, exactement », a t-il développé dans Rothen s'enflamme. Cependant, Zidane conserve ses chances puisqu'il a peut-être le soutien le plus important au PSG.

Celui de l'Emir du Qatar en personne, lequel rêve depuis des années de l'attirer. Avec un tel soutien, difficile de ne pas obéir au doigt et à l'œil à Zidane aussi grands les joueurs soient-ils. Et pour mémoire, si Zidane a réussi à faire l'unanimité au Real Madrid en tant que joueur, le vestiaire n'était pas non plus le plus tranquille au monde avec des grosses personnalités comme Cristiano Ronaldo, Casemiro, Sergio Ramos ou Marcelo.