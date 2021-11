Zidane au PSG, révélations sur le rendez-vous secret !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Leonardo a beau avoir fermement démenti une réunion avec Zinedine Zidane, des détails sont dévoilés sur cette rencontre secrète entre l'entraîneur français et le PSG.

Répondant aux rumeurs de la presse sur une rencontre officieuse entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane concernant la possible succession de Mauricio Pochettino, Leonardo a réagi par une brève déclaration à l’Agence France Presse. « On a beaucoup de respect pour Zinedine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », a expliqué le directeur sportif brésilien du PSG, histoire de tenter de mettre un point final à toutes les supputations sur le possible changement d’entraîneur à Paris. Sauf que 24 heures plus tard, le quotidien francilien remet le feu en affirmant que Leonardo ment et que le club de la capitale a bel et bien rencontré Zinedine Zidane, et pour cela, Benoît Lallement, rédacteur en chef du service des sports du quotidien francilien donne même des détails qui corroborent ce rendez-vous censé être discret, mais qui finalement ne l’est plus.

Zidane a rencontré le PSG pendant les vacances

VIDÉO | PSG : «Zidane a rencontré Leonardo dans un palace parisien»

Le journaliste le répète haut et fort ce samedi, l’ancien entraîneur français du Real Madrid a bien des contacts très avancés avec le Paris Saint-Germain, quoi qu’en dise Leonardo. « Les négociations avec Zinedine Zidane sont ouvertes depuis quelques semaines, et deux réunions ont eu lieu dont la dernière durant les vacances de la Toussaint à Paris, dans un palace, le Royal Monceau. Il y avait Zinedine Zidane et le PSG, au moins représenté par Leonardo et Jean-Claude Blanc, le directeur général. A Paris, les planètes sont alignées. Zidane ne pourra pas rêver d’un plus bel effectif, et pour lui c’est probablement le moment d’y aller, la rivalité entre la capitale et Marseille n’est aujourd’hui plus un handicap pour entraîner le PSG. La négociation concernant la fin de la saison, mais les circonstances actuelles pourraient changer les choses », prévient Benoît Lallement, qui précise que le Qatar est un peu las de voir que Mauricio Pochettino n’arrive pas à gérer les stars dans le vestiaire.

Il faut cependant que désormais tout cela se mette en musique, car le Paris Saint-Germain, qui a prolongé l'entraîneur argentin jusqu'en 2023, n'a pas le souhait de faire encore un nouveau chèque pour le licencier, surtout si comme Thomas Tuchel il signe quelques jours plus tard pour un autre club, dans ce cas précis Manchester United. Mais l'argent ne sera pas un obstacle si le PSG et Zinedine Zidane ont trouvé un terrain d'entente, quoi que Leonardo dise officiellement.