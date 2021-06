Zidane au PSG, le Qatar en rêve !

Dans : PSG.

L'incertitude autour de l'avenir parisien de Mauricio Pochettino laisse la place à toutes les rumeurs. Et plusieurs consultants évoquent ouvertement l'intérêt du Qatar pour voir Zinedine Zidane au PSG.

Le mercato des entraîneurs est totalement délirant cet été dans toute l’Europe, et mardi on a vécu un nouvel épisode avec le retour assez improbable de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Dans ce jeu de chaises musicales, et après le come-back de Massimiliano Allegri à la Juventus, Zinedine Zidane n’a pour l’instant aucun poste pour la saison prochaine. Et cela alors que son entourage a fait savoir que l’entraîneur français n’a nullement l’intention de prendre une année sabbatique. La poste de sélectionneur tricolore ne semblant pas être libre de sitôt, Didier Deschamps ayant un contrat jusqu’au Mondial 2022 au Qatar, prévu en décembre, on voit mal Zizou rester à l’écart pendant deux saisons. Et c’est dans ce climat que le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait s’offrir au champion du monde 98. Mauricio Pochettino jouant un drôle de jeu avec le PSG, car il ne lui coûterait rien de dire qu’il refuse toutes les propositions de Tottenham, il se pourrait bien que Nasser Al-Khelaifi réalise le rêve ultime du Qatar en faisant venir Zinedine Zidane sur le banc parisien.

Au-delà de la volonté ou non de Pochettino de partir, je pense qu’on ne mesure pas à quel point la tentation doit être immense pour le Qatar de signer Zidane à 1 an et demi du Mondial 2022 - dont ZZ a été un des ambassadeurs - Ça dépasse le cadre sportif, ça dépasse le PSG. pic.twitter.com/mVxKpfuxmH — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) June 1, 2021

Ambassadeur du Mondial 2022, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait permettre à Doha de frapper un énorme coup à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde. « Au-delà de la volonté ou non de Pochettino de partir, je pense qu’on ne mesure pas à quel point la tentation doit être immense pour le Qatar de signer Zidane à 1 an et demi du Mondial 2022 - dont ZZ a été un des ambassadeurs - Ça dépasse le cadre sportif, ça dépasse le PSG », rappelle ainsi Giovanni Castaldi. Une version confirmée par Florian Gazan : « C’était en 2010, Zidane avait soutenu la candidature du Qatar. Alors que c’est flou sur la suite de Pochettino au PSG, ça ne semble pas totalement fou de penser que le Qatar veuille Zizou pour coacher Paris l’année de sa Coupe du Monde. » Bien évidemment, nombreux pensent aussi que l’enfant de La Castellane ne pourra jamais entraîner le Paris Saint-Germain, malgré cette relation très forte avec le Qatar. Quoi qu'il en soit, on devrait avoir rapidement une réponse, le PSG ne pouvant laisser planer toutes ces rumeurs sur Mauricio Pochettino.