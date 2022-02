Zidane au PSG, les Marseillais l'interpellent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De passage dans le quartier de son enfance à Marseille, Zinédine Zidane a participé à l’inauguration d’un centre médical à La Castellane. L’occasion pour lui de rappeler son attachement à la cité phocéenne alors que des rumeurs persistantes l’envoient au Paris Saint-Germain pour la succession de Mauricio Pochettino.

Pendant que son nom circule autour du Paris Saint-Germain, Zinédine Zidane reste toujours aussi discret dans les médias. Pas question pour lui de commenter les rumeurs et de fragiliser encore un peu plus Mauricio Pochettino. L’entraîneur parisien n’a vraiment pas besoin de ça pour préparer le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Lui qui subit des critiques incessantes depuis plusieurs mois. Sa situation n’a donc pas été évoquée lors de la sortie médiatique de Zinédine Zidane, de passage à La Castellane ce vendredi.

Zidane interpellé par les Marseillais

En effet, le coach français était invité pour l’inauguration d’un central médical digital. L’occasion pour lui de rappeler son attachement au quartier de son enfance. « Vous le savez je suis de La Castellane, j’ai grandi ici avec mes parents et ma famille, a rappelé l’entraîneur libre de tout contrat. J’ai vécu ici, je connais bien ce quartier et je l’aime. Même s’il a un peu changé, des choses n’ont pas changé et il y a toujours certaines personnes qui s’en occupent. » Ce qui n’a pas non plus changé, c’est sa cote de popularité à Marseille.

💬 "Merci Zizou! Va pas à Paris Zidane!"



La Castellane fête le retour de Zinedine Zidane et lui fait passer un message... pic.twitter.com/a5DKSo0pHo — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) February 11, 2022

Zinédine Zidane a été chaleureusement accueilli et salué pendant son intervention. Puis au moment de partir, plusieurs personnes présentes, probablement des supporters de l’Olympique de Marseille, l’ont supplié de ne pas répondre aux avances du Paris Saint-Germain. « Ne va pas à Paris s’il te plaît », a pu entendre l’ancien meneur de jeu. « Viens à l’OM, Zizou », a-t-on demandé à Zinédine Zidane, qui s’est contenté d’un sourire en guise de réponse. Chacun l’interprétera comme il le voudra.