Zidane au PSG, la phrase qui change tout

Le calme est un peu revenu autour de Mauricio Pochettino, du moins jusqu'à la fin de la saison, mais le dossier Zinedine Zidane est toujours d'actualité au Paris Saint-Germain.

Manchester United a mis un terme aux supputations concernant la venue d’urgence sur son banc de Mauricio Pochettino en recrutant Ralf Rangnick. Mais les Red Devils ont clairement fait savoir que ce dernier était là pour 6 mois, et qu’ensuite il deviendra consultant du club. Autrement dit, l’ancien responsables des sports du Lokomotiv Moscou est là pour assurer un intérim avant de céder sa place pour le prochain exercice. Un scénario qui colle parfaitement à l’hypothèse d’un départ de Mauricio Pochettino du PSG en fin de saison, et qui permet aux dirigeants du club de la capitale de finaliser la venue de Zinedine Zidane. Car même si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont conforté Mauricio Pochettino, cela ressemble surtout à un discours de circonstance, histoire de ne pas déstabiliser le technicien argentin, tout en anticipant son départ.

Zidane et le PSG, tout se goupille bien

Pour devenir entraîneur du Paris Saint-Germain, il n’y a pas mille pistes, mais une seule et elle mène à Zinedine Zidane. Libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, Zizou n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Et si le PSG lui tend les bras, la perspective de prendre les commandes de l’équipe de France trotte évidemment dans la tête du champion du monde 2018. Seul souci pour Zidane, le poste est occupé par Didier Deschamps, lequel est lié avec les Bleus jusqu’au Mondial dans un an. Et c’est une évidence, DD n’a jamais dit que la Coupe du Monde au Qatar sera son dernier tournoi avec la France, ce qui pourrait repousser sine die la venue éventuelle de Zinedine Zidane sur le banc de Tricolores. Le Paris Saint-Germain peut donc profiter du flou qui entoure les Bleus, d’autant plus que Noël Le Graët est un fervent supporter de Deschamps. Et le patron de la FFF tient à prévenir Zizou.

Répondant à l’Agence France Presse sur la possibilité de voir Zinedine Zidane succéder à Didier Deschamps, Le Graët admet que forcément elle existe, mais le président de la Fédération Française de Football est clair, il ne peut rien promettre et il ne veut surtout pas que Zidane reste dans l’attente d’un poste qu’il n’aura peut-être pas, « S’il m’arrive de penser à d'autres noms, comme celui de Zinedine Zidane ? Tout le monde y pense. Imaginons que Didier me dise qu'il arrête ou qu'il ne veut pas continuer. Le nom de Zidane viendra évidemment, s'il est libre. Est-ce que je vais lui demander d’attendre ? Je ne ferai pas ça. Pour diriger l'équipe de France, il faut une sacrée envie. Si tu le fais par calcul, ce n'est pas forcément le bon système », a lancé Noël Le Graët, histoire d’être clair avec l’ancien entraîneur du Real Madrid. Du côté de Doha, l’Emir du Qatar doit se frotter les mains après les propos du président de la FFF.