Zidane au PSG, il fixe une première condition

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les portes de l'équipe de France lui semblant fermées jusqu'en 2026, Zinedine Zidane ne restera pas les bras croisés pendant quatre ans. Et forcément le nom du PSG refait surface un an après son refus de remplacer Pochettino.

Si en France, certains rêvent ouvertement de voir Zinedine Zidane succéder à Noël Le Graët à la présidence de la Fédération Française de Football, ce qui serait un sacré pied de nez, il paraît évident que Zizou rêve plus d’un emploi d’entraîneur ou de sélectionneur. Tandis que la perspective de remplacer de Didier Deschamps s’est envolée jusqu’en 2026, le technicien de 50 ans va se chercher un nouveau challenge, l’hypothèse d’un retour au Real Madrid n’étant pas d’actualité. Mais en Espagne, où la situation de Zidane suscite des interrogations, on voit bien ce dernier arriver au Paris Saint-Germain la saison prochaine, surtout si Christophe Galtier se rate en Ligue des champions. Et ce dimanche, Marca affirme même que l’Emir du Qatar, grand supporter de Zizou, est prêt à céder aux exigences du coach français, lequel aurait déjà fait part de son souhait de ne pas arriver seul au PSG.

Zidane veut un joueur français du Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Le média sportif proche du Real Madrid explique que « l’une des conditions que pose Zidane pour rejoindre l’équipe de Nasser Al-Khelaifi est la venue d’Ousmane Dembélé. » L’attaquant français du FC Barcelone, que l’on sait proche de Kylian Mbappé, dispose d’une clause libératoire à 50 millions d’euros, un prix largement dans les cordes pour le Paris Saint-Germain, qui l’été dernier avait déjà réfléchi à la venue de Dembélé. Si Zinedine Zidane fait venir Ousmane Dembélé, c’est évidemment un mauvais signal envoyé à Neymar, et d’ailleurs Marca confirme que le numéro 10 du PSG et de la Seleçao n’est pas non plus dans les petits papiers de Zizou, et d’autant moins que Kylian Mbappé est aussi sur la même longueur d’onde concernant Neymar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Sur les réseaux sociaux, si cela s'était enthousiasmé très fort l'été dernier lorsque la rumeur avait annoncé un accord trouvé entre l'Emir du Qatar et le clan Zidane, cela est nettement moins le cas à cet instant de la saison. Même si le PSG ne brille pas tant que cela en ce début d'année 2023, Christophe Galtier s'est fait sa place et certains s'étonnent qu'en Espagne on ne tienne pas compte de ce détail important. « Il y a un entraîneur en place au PSG. Ça le gêne pas là de parler de prendre sa place?? C'est ça la légende du foot français ? », « La presse espagnole devrait plutôt parler de leur finale de coupe qui se joue en Arabie saoudite.. alors que ce sont les 1er à critiquer l’argent du Qatar », « C'est beau cette sollicitude pour lui trouver du travail », « L'Edf ça n'a pas pris, alors les médias (espagnols) se jettent sur le psg maintenant », les commentaires ne sont pas d'un enthousiasme absolu concernant la venue éventuelle de Zinedine Zidane au PSG.

Détail d'importance, Zizou n'a jamais officiellement postulé au Paris Saint-Germain, son agent historique ayant même fait savoir en juin dernier que toutes les rumeurs sur un contact officiel entre le Qatar et Zinedine Zidane étaient fausses. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés (…) Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane », avait alors précisé Alain Migliaccio. Pas certain qu'un an plus tard les choses aient changé, quoi qu'en dise Marca.