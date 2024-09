Zéro attaquant au mercato, le voeu du PSG exaucé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Quelques instants après avoir remporté une quatrième rencontre en autant de matchs de Ligue 1, Luis Enrique s’est exprimé sur le fait que le PSG ne s’est pas montré très actif sur le marché des transferts durant l’été.

Jusqu’ici, tout va bien pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale poursuit son sans-faute en Ligue 1, s’imposant face à Brest (3-1), troisième de l’exercice précédent. Le PSG est une nouvelle fois le candidat naturel à sa propre succession cette saison. Le PSG enchaîne les bonnes performances malgré la blessure de Gonçalo Ramos et le départ de Kylian Mbappé. La direction parisienne n’a pas signé d’attaquant, mais cela n’inquiète pas Luis Enrique qui est satisfait de son effectif. En conférence de presse, il est revenu sur les raisons qui ont fait que le PSG ne s’est pas montré aussi actif que ce que les supporters espéraient sur le mercato estival : «On est dans la continuité de la fin de la saison dernière. L’idée est de pouvoir dominer et d’avoir le contrôle qu’on souhaite, même contre des adversaires de haut niveau. J’aime penser que l’équipe continue de s’améliorer. C’est pour ça qu’il n’était pas nécessaire de faire signer de nombreux joueurs : nous avons un effectif de qualité», a affirmé le coach espagnol en conférence de presse.

Luis Enrique croit en la polyvalence de ses joueurs

🎙Luis Enrique



🗣 «La polyvalence, c’est ce qui caractérise pour moi cet effectif. Deux des joueurs les plus déterminants au milieu la saison dernière ne jouaient pas. Mais moi j’ai vu la même capacité à jouer ce soir. J’ai vu une équipe jeune, mais avec de l’envie.» pic.twitter.com/NV3W3Yod3M — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) September 14, 2024

Le PSG s’est renforcé à toutes les lignes, sauf en attaque où le départ de Mbappé, meilleur buteur de l’histoire du club, n’a pas été numériquement compensé. Une situation qui n’inquiète pas l’ancien entraîneur du FC Barcelone, bien au contraire. Ce dernier préfère louer la faculté de ses joueurs à jouer de la même manière malgré l’absence de certains cadres : «La polyvalence, c’est ce qui caractérise pour moi cet effectif. Deux des joueurs les plus déterminants au milieu de terrain la saison dernière ne jouaient pas (Zaïre-Emery et Vitinha). Ils peuvent te manquer, mais moi j’ai vu la même capacité à jouer. J’ai vu une équipe jeune, mais avec de l’envie. On a pu préserver des joueurs importants : Pacho, Vitinha, Marquinhos, Warren. Ceux qui étaient sur le terrain avaient un niveau de dingue», a-t-il continué. Le PSG va maintenant entrer dans le vif du sujet avec le retour de la Ligue des Champions ce mercredi avec la réception de Gérone au Parc des Princes. L’objectif en tête, faire un aussi beau parcours que l’an dernier, où Paris avait atteint les demi-finales.