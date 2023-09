Zaïre-Emery va trop vite, le PSG en panique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Titulaire sous les ordres de Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery franchit les étapes à une vitesse impressionnante. Le milieu du Paris Saint-Germain ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts. D’où les discussions entamées par ses dirigeants pour prolonger son contrat.

Alors que Christophe Galtier se montrait réticent, le Paris Saint-Germain s’est trouvé un entraîneur moins hésitant au moment de lancer les jeunes. Luis Enrique a montré dès la préparation estivale qu’il pouvait très bien s’appuyer sur des joueurs moins expérimentés. Et la tendance s’est confirmée depuis le début de la saison. Le titi Warren Zaïre-Emery s’est en effet installé dans le onze du coach espagnol qui l’a systématiquement titularisé.

L'ascension de Zaïre-Emery

Il faut dire que le milieu de 17 ans répond aux attentes. A tel point que Thierry Henry lui a confié le brassard de capitaine en équipe de France Espoirs. Voilà qui devrait encore attirer l’attention des cadors sur le marché des transferts. Cet été, on a notamment évoqué un intérêt de Manchester City. Il n’est évidemment pas question pour le Paris Saint-Germain de laisser filer son joyau.

🚨PSG are moving forward to extend the contract of 17-year-old French talent Warren Zaïre-Emery for a long term. 🇫🇷 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/2vZ7jXMGMH — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 21, 2023

La preuve, le journaliste Ekrem Konur confirme que la direction francilienne négocie actuellement une prolongation longue durée avec Warren Zaïre-Emery. Pour rappel, le jeune talent avait signé en 2022 son premier contrat professionnel de trois ans. On peut déjà affirmer que le Parisien n’y verra aucun inconvénient, lui qui rêve d’une carrière complète au sein de son club formateur.

« Mon rêve c’était de jouer au PSG, de faire toute ma carrière au PSG et gagner tous les trophées possibles, confiait-il à l’émission Téléfoot au début du mois. Est-ce que c’est possible que je fasse toute ma carrière à Paris ? Bah oui, pourquoi pas ? Je me sens très bien, physiquement et mentalement. J’ai vu que le coach me faisait confiance lors de la préparation. J’espère que cela va continuer tout au long de l’année. J’espère faire les meilleures performances possibles. » Pour le moment, Warren Zaïre-Emery n’a pas à s’inquiéter pour son temps de jeu.