Zaïre-Emery meilleur joueur du PSG, Thierry Henry est fasciné

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme du match, Warren Zaïre-Emery a signé une prestation majuscule avec le PSG contre l’AC Milan, mercredi soir en Ligue des Champions.

Auteur de deux passes décisives contre l’AC Milan mercredi en Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery s’impose doucement mais surement comme l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain et le tout à seulement 17 ans. Au milieu de terrain, le capitaine de l’Equipe de France Espoirs est déjà indispensable dans l’équipe de Luis Enrique et alors que Didier Deschamps était présent dans les tribunes du Parc des Princes, on se demande comment le sélectionneur tricolore va faire pour ne pas résister à la tentation de convoquer le Titi parisien lors des prochains rassemblements. En attendant, c’est l’Equipe de France Espoirs de Thierry Henry qui en profite. Mercredi soir, le coach des Bleuets était au micro de CBS pour débriefer la soirée de Ligue des Champions.

L’occasion pour l’ancien buteur de l’Equipe de France de dresser des louanges à son capitaine. « La manière dont Warren joue, il est normal qu’il mène le jeu à 17 ans. Il était le seul à s’être tenu debout à St James’ Park. Il est magnifique en ce moment, et je sais que les gens diront 'c’est l’un de vos joueurs.' Oui, c’est vrai, mais cela n’a rien à voir avec ça. D’habitude, ce sont les attaquants qui font la différence, mais quand vous jouez au milieu de terrain pour une équipe comme le PSG où vous devez vous réajuster, il est rare de voir un jeune joueur à ce poste. Je lui ai dit que je lui ai donné le brassard parce que je voulais voir la suite » a analysé Thierry Henry avant de poursuivre.

Thierry Henry est choqué par le niveau de Zaïre-Emery

« Je sais ce qu’il peut faire physiquement, comme vous pouvez le voir, il est fort, il peut courir, il a le sens de la passe, il peut stopper une contre-attaque. Ce gars n’a aucune limite. Luis Enrique a parlé du professionnalisme de Warren et de combien il aime le jeu. C’est très important. Parfois, avec de nombreux jeunes, les gens autour d’eux ne sont pas là pour les aider. Warren a une famille très soudée autour de lui qui est très proche, et ce type de joueurs, surtout à un jeune âge, a besoin de cette structure autour d’eux pour performer. Warren a cela en plus de tout le reste. Comme je l’ai dit, le ciel est la limite pour ce gars-là » a lancé le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, sous le charme de Warren Zaïre-Emery. Où le milieu de terrain du PSG s’arrêta-il ? Telle est la question mais à ce rythme, nul doute que « WZE » sera tout proche de l’Equipe de France pour l’Euro en juin prochain.