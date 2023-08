Zaïre-Emery crève l’écran, le PSG va le blinder

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà un titulaire indiscutable dans l’esprit de Luis Enrique. Pleinement satisfait de sa pépite, le PSG va prolonger son contrat avec une nette revalorisation salariale à la clé.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery va prolonger son bail dans la capitale française. D’après les informations du 10 Sport et Sports Zone, les discussions ont avancé dans le bon sens entre les différentes parties au cours des derniers jours et un accord est quasiment ficelé pour la prolongation de l’international français des U19, âgé de seulement 17 ans et déjà titulaire à part entière aux yeux de Luis Enrique dans la capitale française. Passeur décisif pour Marco Asensio face à Lens samedi soir, « WZE » a reçu les compliments de son entraîneur après la rencontre.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Les discussions pour une prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery avancent positivement. 🔴🔵✨



▫️Paris veut sécuriser le dossier rapidement, le crack parisien, quant à lui, veut que l’aventure se poursuive.



Sérénité totale du PSG. ⏳ pic.twitter.com/LXVuNPpAWg — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 27, 2023

« Zaïre-Emery, je l’adore, il est incroyable. Il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l’effectif. C’est un joueur travailleur, très technique. J’ai la chance d’arriver au PSG et d’avoir un diamant brut comme lui » a expliqué le technicien espagnol après la rencontre. Luis Enrique sera donc ravi d’apprendre que d’ici quelques semaines, le Paris Saint-Germain devrait annoncer la prolongation de son crack. Le média indique qu’une nouvelle rencontre est prévue juste après le mercato estival entre les agents de Warren Zaïre-Emery et l’état-major francilien.

Une grosse revalorisation salariale pour Zaïre-Emery

Quelques détails sont encore à discuter, notamment le nombre d’années supplémentaires avec ce nouveau bail. Mais d’un point de vue financier, tout est d’ores et déjà calé d’autant que les deux parties ont envie de poursuivre leur aventure commune. Le 10 Sport indique par ailleurs que Warren Zaïre-Emery va bénéficier d’une très nette revalorisation salariale. Cela ne choquera pas les supporters parisiens au vu de l’apport du joueur depuis qu’il est titulaire. Adoré des supporters, et ce n’est pas près de changer après sa communion avec les Ultras à la fin de PSG-Lens, Zaïre-Emery devrait enchanter le Parc des Princes encore un long moment.