Xavi Simons, une erreur du PSG classée secret défense ‍?

Par Corentin Facy

Aussitôt la clause de rachat activée pour le rapatrier, le PSG a pris la décision de prêter Xavi Simons au RB Leipzig lors de ce mercato estival.

Auteur d’une saison à couper le souffle avec le PSV Eindhoven, où il a inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives, Xavi Simons est de retour au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a logiquement activé sa clause de rachat pour seulement 6 millions d’euros afin de rapatrier l’international néerlandais de 20 ans, lequel a donné son feu vert pour revenir au PSG. Aussitôt de retour, Xavi Simons va être prêté au RB Leipzig, mais l’opération entre le Paris Saint-Germain et le club allemand semble très mystérieuse.

Tandis que plusieurs sources fiables dont Fabrizio Romano affirment qu’il s’agit d’un prêt sec d’une saison sans option d’achat, Loïc Tanzi n’est pas sur la même longueur d’onde. Depuis le début de ce dossier, le spécialiste du mercato pour L’Equipe indique qu’il n’est pas envisageable pour le RB Leipzig de récupérer un joueur sous la forme d’un prêt sans aucune option d’achat, chose que le club allemand ne fait jamais il faut bien le dire. Face aux nombreuses questions et insultes dont il a fait l’objet ces dernières heures, le journaliste est sorti du bois en confirmant une bonne fois pour toute sa version selon laquelle le prêt de Xavi Simons au PSG cache de nombreux secrets.

Xavi Simons, un prêt et de nombreux mystères ?

« Je vois beaucoup de messages passer sur X.Simons. Malheureusement je ne peux pas tout révéler sur le dossier, car tout n’est pas possible à révéler encore, mais d’ici quelques mois tout sortira. Le prêt n’est pas aussi limpide que tout le monde le dit. On en reparlera… Paris garde la main sur le dossier à 100%. C’est Paris et le joueur qui décideront ensemble de la suite. Mais ce n’est pas aussi facile qu’on le dit de partout. Il y a plusieurs clubs impliqués dans tout ça. Au moins cinq à ce jour » a publié Loïc Tanzi, dont les révélations sont assez troublantes. Difficile d’y voir clair dans ce dossier qui effectivement semble plus complexe qu’un simple prêt sans option d’achat. Quoi qu’il en soit, c’est bien au RB Leipzig que Xavi Simons va continuer à s’épanouir et à développer un talent indéniable dont le PSV a bien profité l’an passé.